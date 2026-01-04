Captura de Nicolás Maduro en Venezuela: uno por uno, todos los delitos que le atribuye Estados Unidos

Este sábado y luego de un operativo calculado al detalle, las fuerzas Delta de la nación norteamericana apresaron al presidente venezolano y lo trasladaron a su territorio a fin de enjuiciarlo en Nueva York. A continuación, el detalle de todo por lo que se lo acusa.

Las acusaciones que pesan sobre Maduro por las que fue capturado por Estados Unidos. Foto: EFE

La difusión pública de los cargos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sentenció el presente político de él y marcó un punto de inflexión sin precedentes en lo que respecta a la justicia internacional.

La captura del mandatario está justificada, según Estados Unidos, en una serie de postulados y con ellos se reactivó una de las causas judiciales de mayor envergadura jamás iniciadas contra un jefe de Estado en ejercicio.

¿De qué acusa Estados Unidos a Nicolás Maduro?

La acusación fue confirmada por Bondi a través de un comunicado oficial y varias publicaciones en redes sociales y quedó tramitada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En la misma se detallan los delitos con los que quedó imputado Maduro. Asimismo, Bondi le agradeció al presidente Donald Trump y a las Fuerzas Armadas por la operación que posibilitó la detención del venezolano y su esposa Cilia Flores. Según sus propias palabras, se trató de una acción coordinada de seguridad nacional que tenía como objetivo desarticular una red criminal de alcance trasnacional. A continuación, las acusaciones que pesan sobre Maduro:

Narcoterrorismo y tráfico de cocaína

De acuerdo con el expediente judicial, Maduro es señalado como uno de los principales líderes del denominado “Cartel de los Soles”, una presunta organización criminal integrada por altos funcionarios del Estado venezolano. En ese sentido, la fiscalía sostiene que esta estructura habría operado durante años con el fin de introducir grandes cargamentos de cocaína en territorio estadounidense, y habrían utilizado a Venezuela como plataforma logística y de protección institucional.

Uno de los cargos centrales es el de conspiración para cometer narcoterrorismo, una figura penal que combina delitos de tráfico de drogas con el uso sistemático de la violencia para desestabilizar a un Estado.

Por tanto, la acusación señala que Maduro habría coordinado operaciones de narcotráfico con organizaciones armadas, y también incluyen a sectores de las FARC, utilizando la droga como herramienta de financiamiento y presión política.

Asociación con organizaciones armadas

Entre las señalizaciones que surgen en el documento también se plantea que Maduro encabezaba una red criminal para importar cocaína a Estados Unidos en toneladas, a través de rutas marítimas y aéreas que atravesaban Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Según la fiscalía, estas operaciones contaban con protección estatal y con una planificación sostenida en el tiempo.

Además, se plantea la asociación con organizaciones armadas irregulares. Habría existido una alianza estratégica en donde se habría ofrecido acceso a infraestructura, cobertura institucional y armamento a cambio de participación directa en el negocio del narcotráfico.

La foto de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos. Foto: Cuenta de Truth de Donald Trump

Armas de guerra y dispositivos destructivos

Uno de los cargos más graves es el de la posesión y conspiración para poseer armas de guerra y dispositivos destructivos, donde se incluyen ametralladoras de uso militar.

Según en la acusación, este armamento estaba destinado a proteger operaciones ilícitas y para enfrentar posibles acciones de interdicción por parte de fuerzas estadounidenses.

Lavado de dinero y estructura criminal

Por último, también se mencionan maniobras de lavado de dinero, ocultamiento de activos y uso de empresas, bancos y testaferros para mover ganancias provenientes del narcotráfico.