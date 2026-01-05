Nike Tech: las redes se llenaron de memes por el carísimo conjunto deportivo con el que detuvieron a Nicolás Maduro
El conjunto Nike que el mandatario llevaba en color gris, se agotó en la tienda online y en varios locales. Cuánto vale en Argentina.
La foto recorrió el mundo: el dictador venezolano Nicolás Maduro capturado por fuerzas estadounidenses dejó una imagen contundente, y varias repercusiones. Una de ellas fue el conjunto deportivo que el líder chavista vestía: un Nike Tech que en Argentina cuesta más de $500.000 y que generó una ola de memes en las redes sociales.
El conjunto se volvió un objeto de deseo. Además de las ventas en sí, las búsquedas en Google y en redes sociales del término “Nike Tech Fleece” en Google y redes sociales, convirtiendo una prenda común en un ícono de un episodio político.
Términos como “conjunto Maduro” y “Nike Tech” subieron en búsquedas considerablemente tras la difusión de la foto, y fueron tendencia entre el sábado y el domingo.
Cuánto cuesta en Argentina el conjunto Nike Tech que usó Nicolás Maduro
Mientras en algunos mercados el stock oscila, en Argentina la línea Nike Tech se encuentra disponible a valores de alta gama. Según el relevamiento de precios locales:
- Campera: el modelo de moda para hombre cotiza a $279.999.
- Pantalón: la parte inferior del conjunto se vende a $229.999.
El conjunto completo de la línea Nike Tech Fleece tiene un valor total de $509.998 en el mercado argentino.