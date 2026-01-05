Nike Tech: las redes se llenaron de memes por el carísimo conjunto deportivo con el que detuvieron a Nicolás Maduro

El conjunto Nike que el mandatario llevaba en color gris, se agotó en la tienda online y en varios locales. Cuánto vale en Argentina.

El conjunto Nike de Nicolás Maduro llenó las redes de memes. Foto: Redes sociales

La foto recorrió el mundo: el dictador venezolano Nicolás Maduro capturado por fuerzas estadounidenses dejó una imagen contundente, y varias repercusiones. Una de ellas fue el conjunto deportivo que el líder chavista vestía: un Nike Tech que en Argentina cuesta más de $500.000 y que generó una ola de memes en las redes sociales.

El conjunto se volvió un objeto de deseo. Además de las ventas en sí, las búsquedas en Google y en redes sociales del término “Nike Tech Fleece” en Google y redes sociales, convirtiendo una prenda común en un ícono de un episodio político.

Términos como “conjunto Maduro” y “Nike Tech” subieron en búsquedas considerablemente tras la difusión de la foto, y fueron tendencia entre el sábado y el domingo.

El outfit de Nicolás Maduro durante su detención. Foto: NA

Google Trends: se dispararon las búsquedas del Nike Tech Fleece que usó Maduro Foto: Redes sociales

Cuánto cuesta en Argentina el conjunto Nike Tech que usó Nicolás Maduro

Mientras en algunos mercados el stock oscila, en Argentina la línea Nike Tech se encuentra disponible a valores de alta gama. Según el relevamiento de precios locales:

Campera : el modelo de moda para hombre cotiza a $279.999.

Pantalón: la parte inferior del conjunto se vende a $229.999.

El conjunto completo de la línea Nike Tech Fleece tiene un valor total de $509.998 en el mercado argentino.

Los mejores memes del Nike Tech y la detención de Nicolás Maduro

El conjunto Nike llenó las redes de memes: "Róbate el look" de Maduro. Foto: Redes sociales

