“El Ejército de los Sueños”: Trump propuso aumentar el gasto militar hasta los 1,5 billones y genera temor por posibles planes de guerra

“Nos mantendrá SEGUROS y A SALVO, con independencia del enemigo”, manifestó el mandatario en redes sociales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso en redes sociales un presupuesto de gasto militar de US$ 1,5 billones para 2027, un incremento brusco en comparación con los 901.000 millones en 2026, y generó preocupación por posibles planes de guerras.

“Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he concluido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos muy problemáticos y peligrosos, nuestro presupuesto en defensa para 2027 no debería ser 1 billón de dólares, sino 1,5 billones de dólares”, escribió Trump en Truth Social.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

“Esto nos permitirá construir el ‘Ejército de los Sueños’ que desde hace largo tiempo merecemos y, lo más importante, nos mantendrá SEGUROS y A SALVO, con independencia del enemigo”, afirmó Trump.

El mandatario estadounidense reivindicó también que el “tremendo ingreso” de los aranceles hará posible alcanzar la nueva cifra.

“Es un presupuesto para una gran guerra”

“No es un presupuesto para mantener la paz. Es un presupuesto de guerra, un presupuesto para una gran guerra”, comentó el periodista y comentarista político estadounidense Tucker Carlson en su último show. “Obviamente, es el tipo de presupuesto que un país que prevé una guerra global o regional tiene para su Ejército”.

“Creo que es razonable esperar, y todas las señales lo indican, que pronto vamos a tener una gran guerra”, señaló Carlson. “Espero que no suceda, pero obviamente nos movemos en esa dirección, hacia una guerra mundial”, pronosticó.

Trump propuso aumentar el gasto militar hasta los 1,5 billones y genera temor por posibles planes de guerra. Foto: REUTERS

El anuncio de Trump se produjo pocos días después de la incursión estadounidense sobre Venezuela la cual consiguió la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A mediados de diciembre, el Senado de Estados Unidos sancionó una ley de política de defensa aprobada previamente por la Cámara de Representantes por 901.000 millones de dólares, conocida como Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2026, rápidamente firmada por Trump. La nueva propuesta de Trump también necesitará autorización del Congreso.

Estados Unidos ha gastado mucho más en su Ejército que cualquier otro país estos últimos años, tanto en términos absolutos como en proporción al gasto militar global.

Soldados de Estados Unidos. Foto: Reuters/Kim Hong-Ji

Sigue siendo de lejos el país del mundo que más gasto militar hace, con 997.000 millones en 2024, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, siglas en inglés).

En 2024, las 39 compañías estadounidenses incluidas en el top-100 de SIPRI registraron ingresos combinados por armas de US$ 334.000 millones, según un informe reciente del instituto sueco.

El informe también señaló que 30 de las 39 firmas estadounidenses registraron un crecimiento de sus ingresos por venta de armas.