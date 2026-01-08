Máxima tensión en Irán: en medio de las protestas, las autoridades impusieron un apagón de internet en todo el país

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Los iraníes salieron a las calles Foto: EFE

Las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un aparente intento por controlar las protestas que sacuden Irán desde hace 12 días.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que el país persa se encuentra en un “apagón” de internet “a nivel nacional” y agregó que el incidente llega tras “una serie de medidas de censura digital” tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que “obstaculizan” el derecho a comunicarse en un momento “crítico”.

Por su parte, la agencia EFE comprobó que dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera de Irán, mientras que las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban.

El bloqueo de internet llegó en el duodécimo día de unas protestas que arrancaron por la mala situación económica que atraviesa Irán, pero que fueron adquiriendo un carácter político y ya se extendieron a 111 ciudades del país.

En la zona norte de la capital Teherán, donde estallaron las protestas el 28 de diciembre, los comercios y los cafés estaban cerrados en la tarde de este jueves, y apenas había transeúntes por las calles, en contraste con la gran presencia de policía motorizada y antidisturbios.

Protestas en Irán Foto: EFE

Con las calles vacías, las protestas en torno a las 20.00 horas locales se trasladaron a las ventanas de las casas, desde donde se gritaron eslóganes como “Muerte a Jameneí”, “Muerte a la República Islámica” o “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”.

Por qué estallaron las protestas en Irán

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

El Gobierno iraní viene anunciando modestas ayudas económicas que no lograron detener las protestas, como tampoco lo han conseguido las amenazas de las autoridades hacia manifestantes.

Al menos 45 manifestantes -incluidos ocho niños- murieron y cientos más resultado heridos en los primeros doce días de protestas, según difundió este jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.