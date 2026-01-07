Irán salió al cruce de Trump y Netanyahu tras el apoyo a las protestas en el país: “Cortaremos la mano de cualquier agresor”

Lo aseguró el general Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército iraní. “La República Islámica considera la intensificación de la retórica contra Irán como una amenaza”, afirmó.

Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército de Irán. Foto: EFE

El general Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército iraní, advirtió que Irán considera como una amenaza los dichos de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu sobre las protestas que vive el país y no permitirá que continúen sin respuesta.

“La República Islámica de Irán considera la intensificación del discurso hostil de los enemigos contra el pueblo iraní como una amenaza, y no permitirá que continúe sin respuesta”, dijo el militar en un encuentro con estudiantes de la Universidad de Mando y Estado Mayor del Ejército.

Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército de Irán. Video: EFE.

“Si el enemigo comete un error, recibirá una respuesta aún más contundente y cortaremos la mano de cualquier agresor”, aseguró.

Hatami reiteró el mensaje de que Israel y Estados Unidos apoyan de alguna manera lo que considera disturbios, algo que vienen repitiendo las autoridades iraníes en los últimos días.

Protestas en Irán Foto: EFE

“La protesta en cualquier país es un asunto normal y natural, pero lo que resulta inusual y fuera de lo común es que una protesta se transforme en disturbios en un período de tiempo muy corto”, aseveró.

Estados Unidos e Israel expresaron su apoyo a las protestas que comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial y la elevada inflación, pero pronto adquirieron un tono político y se han extendido a más de 92 ciudades.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS

Trump advirtió que Irán sería “golpeada muy duramente” si mueren más manifestantes. En tanto, Benjamín Netanyahu aseguró que Israel es “solidario con la lucha del pueblo iraní y con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”, y advirtió que “es perfectamente posible que nos encontremos en un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus manos”.

Hasta ahora, al menos 36 manifestantes han perdido la vida y 2.076 han sido detenidos, según datos de la ONG opositora HRANA.