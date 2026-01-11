Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Foto: EFE.

El líder del Partido Popular desde 2022, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a la actualidad política de España y a los acontecimientos recientes de la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado sábado 3 de enero.

Núñez Feijóo cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez y este domingo dijo que no hay lavado de cara “blanquee” toda la “suciedad” de aquellos que “callaron, conchabearon y se lucraron” con el régimen de Nicolás Maduro en el país caribeño. Y también agregó que la historia no los perdonará y juzgará a Pedro Sánchez (actual presidente de España) y a José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del país ibérico).

Asimismo, el líder del PP tuvo palabras de recuerdo para con los españoles que viven en Venezuela y para los ocho millones de venezolanos que han tenido que exiliarse hacia España, según detalló la agencia EFE.

Núñez Feijó: el Gobierno de España ha sido “ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos”

También Núñez Feijóo dijo que ahora “podemos estar un poco más cerca de la democracia” y en las puertas de una “dictadura tramposa, criminal y miserable”.

Asimismo, destacó el trabajo de todas las personas que llevan años luchando por la libertad de Venezuela y remarcó que la misma no se habrá concretado hasta que todos los presos políticos sean liberados y hasta que todos los desterrados, en su opinión, vuelvan a Venezuela.

“Para todos aquellos que callaron, para los que conchabearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad”, sentenció quien fue también presidente de la Junta de Galicia hasta el año 2022. contra la actual administración española.

“La historia no les perdonará, la historia les juzgará”, espetó y agregó que al PP no se le verá “con los líderes populistas que roban y arruinan a sus países”, postura muy diferente a la del Gobierno español que es “ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos”.