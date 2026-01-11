Salió a la luz el primer mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos:

Detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Capturas de video / X (Twitter).

Nicolás Maduro brindó su primer mensaje desde la cárcel federal en la que se encuentra detenido en Nueva York tras su captura a manos de las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela, operativo realizado el pasado sábado 3 de enero. Lo hizo a través de su hijo Nicolás Maduro Guerra, quién estuvo en un encuentro con partidarios chavistas.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, expuso Nicolás Maduro Guerra. El hijo del expresidente afirmó que su padre se encuentra “bien” en Estados Unidos, donde permanece detenido y enfrenta un proceso judicial por varios delitos.

“Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, destacó. En este contexto, pidió a los simpatizantes del chavismo que depositen su confianza en Delcy y Jorge Rodríguez, así como también en Diosdado Cabello, tres figuras que tras la detención de su padre adquirieron un rol más determinante dentro del panorama político venezolano.

La revelación se dio este sábado 10 de enero.

Trump reveló cuánto tiempo mantendrá supervisión sobre Venezuela tras la captura de Maduro: “Solo el tiempo lo dirá”

“Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo”, dijo Trump en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times. Y añadió: “Estamos bajando ‌los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente”.

“Solo el tiempo lo dirá”, dijo al ser consultado acerca de cuánto tiempo la administración exigirá la supervisión directa de Venezuela, ante la amenaza de una acción militar estadounidense desde una armada en alta mar. Además, al hablar del gobierno del país que ahora preside interinamente Delcy Rodríguez, señaló: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”.

Donald Trump. Foto: EFE

Las declaraciones de Trump fueron horas después de que funcionarios de su Gobierno anunciaran que Estados Unidos planea asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso. Si bien los legisladores republicanos apoyaron las acciones de la administración, los demócratas reiteraron sus advertencias de que Estados Unidos se encaminaba hacia una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal clara.