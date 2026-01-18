Cruza el Sahara, mide tres kilómetros y es considerado “el más peligroso del mundo”:

Tren de Mauritania. Foto: Facebook / Todo Cuenca.

En uno de los paisajes más extremos del planeta, una formación ferroviaria avanza lentamente entre dunas, viento y temperaturas implacables. Es el tren de Mauritania, una estructura colosal que cruza el desierto del Sahara y es considerado el tren más peligroso del mundo, tanto por sus condiciones de operación como por la forma en que muchos pasajeros realizan el viaje.

Con una longitud que puede alcanzar los tres kilómetros y más de 200 vagones, este tren no solo impresiona por su tamaño, sino también por su importancia estratégica. Se trata de la principal vía de transporte del mineral de hierro, el recurso que sostiene gran parte de la economía de Mauritania.

¿Qué transporta el tren más peligroso del mundo?

El corazón de esta operación es el hierro extraído de las minas de Zouérat, en el norte del país. Cada vagón puede cargar hasta 84 toneladas, y en conjunto, la formación traslada miles de toneladas de mineral hacia el puerto de Nuadibú, desde donde se exporta a distintos mercados internacionales.

Sin este tren, la economía mauritana enfrentaría un duro golpe: el hierro representa la principal fuente de divisas del país y uno de los pilares de su estructura productiva.

Viajar sobre el hierro: una práctica extrema

Aunque se trata de un tren de carga, la formación permite que habitantes locales y viajeros se suban de manera gratuita sobre los vagones cargados de mineral. No hay asientos, protección ni comodidades. El trayecto, que dura cerca de 20 horas, expone a los pasajeros a condiciones extremas.

Durante el día, el sol del Sahara castiga sin piedad, y por la noche, las temperaturas descienden bruscamente. A esto se suman los vientos cargados de arena y el polvo metálico del hierro, que impregna la ropa, la piel y las vías respiratorias. El viaje se convierte así en una verdadera prueba de resistencia física y mental.

El desafío logístico de operar en el Sahara

La operación del tren está a cargo de la empresa estatal SNIM, que enfrenta uno de los desafíos ferroviarios más complejos del mundo. El mantenimiento de las vías es una tarea constante: las dunas móviles del Sahara pueden cubrir los rieles en cuestión de horas, obligando a trabajos permanentes para evitar accidentes.

Las locomotoras diésel que encabezan la formación cuentan con una potencia extraordinaria para arrastrar miles de toneladas a través de terrenos áridos y corrosivos. El desgaste mecánico es continuo, y la seguridad es mínima en comparación con los estándares ferroviarios de otras regiones.

El desierto del Sahara. Foto: Unsplash.

Un viaje por necesidad, no por aventura

Aunque el tren es conocido a nivel mundial por su peligrosidad, la mayoría de quienes lo utilizan no lo hacen por turismo. Para muchos, es la única alternativa viable para trasladarse entre el interior del país y la costa. Algunos transportan mercaderías, otros incluso llevan ganado para vender en los mercados de Nuadibú.

En ciertas paradas intermedias, el tren también cumple una función social: deja suministros básicos para comunidades nómadas que viven a lo largo del corredor ferroviario.

Curiosidades del tren de Mauritania