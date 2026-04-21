Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió al ser preguntado en una entrevista telefónica con la cadena CNBC sobre la posibilidad de prorrogar la tregua.

“Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo. Pueden convertir a su país en una nación fuerte de nuevo, una nación maravillosa de nuevo”, agregó.

El líder estadounidense subrayó que Irán tiene “un pueblo increíble”, pero lamentó que sus líderes están “sedientos de sangre”, por lo que les instó a que usen “la razón y el sentido común”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto viajar este martes a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones con las autoridades iraníes, aunque Teherán todavía no ha confirmado oficialmente su participación.

Vance, que lideró las negociaciones del 11 de abril que concluyeron sin acuerdo, volverá a estar acompañado del enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

El miércoles está previsto que venza el alto el fuego temporal declarado en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Ambas partes no han logrado ningún acuerdo hasta ahora para la libre circulación del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

La guerra en Medio Oriente no se detiene, con el estrecho de Ormuz como protagonista. Foto: Grok.

Además, desde el fracaso de la primera ronda de negociaciones, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán y las fuerzas estadounidenses anunciaron este martes que interceptaron un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con la República Islámica.

El objetivo principal de Washington en las negociaciones es que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y a obtener un arma nuclear, pero Teherán siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos.

Alto el fuego entre Israel y el Líbano: Donald Trump le pidió a Hezbollah que actúe “bien y amablemente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves al grupo chií Hezbollah a que se comporte “bien y amablemente” durante el actual alto el fuego entre Israel y Líbano, al tiempo que pidió el fin de la violencia y defendió la necesidad de mantener la paz “de una vez por todas”.

“Espero que Hezbollah actúe de manera amable y correcta durante este importante período de tiempo. Sería un GRAN momento para ellos si lo hicieran”, escribió Trump en su red Truth Social después de que entrara en vigor el cese de hostilidades pactado.

En el mismo mensaje, el republicano pidió el fin de la violencia y reclamó avanzar hacia un escenario de paz duradera en la región.

El cese del fuego de diez días pactado este jueves entre Israel y el Líbano, en conversaciones que no incluyeron a Hezbollah, podría ser extendido si progresan las conversaciones de paz entre ambas naciones, según un documento publicado por el Gobierno de EEUU, que reafirma el derecho de los israelíes a “la legítima defensa” durante la tregua.

La tregua fue anunciada este jueves por Trump tras “excelentes” llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, a quienes podría recibir “en los próximos cuatro o cinco días” para conversaciones en la Casa Blanca.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo miércoles 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.