Pueblo de un solo habitante Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el mapa argentino existen lugares que parecen suspendidos en otra época. Calles de tierra, edificios vacíos, una estación ferroviaria abandonada y un silencio que lo cubre todo. En el sur de la provincia de Buenos Aires, Quiñihual es uno de esos pueblos donde el tiempo se detuvo casi por completo y donde hoy vive una sola persona, rodeada de historias que se resisten al olvido.

Este paraje, que supo albergar a cientos de habitantes, conserva las huellas de una vida comunitaria intensa que giraba alrededor del ferrocarril. Hoy, su realidad es radicalmente distinta, aunque continúa despertando la curiosidad de viajeros, fotógrafos y amantes de los destinos poco convencionales.

Un pueblo que nació con el ferrocarril

Quiñihual fue fundado a principios del siglo XX, en simultáneo con la llegada del ramal ferroviario Rosario–Puerto Belgrano, que conectaba a la región con los grandes centros productivos del país. Alrededor de la estación crecieron casas, comercios, una escuela, un club social y una pulpería que funcionaba como punto de encuentro.

Quiñihual. Fuente: Google Maps

Durante su época de esplendor llegó a tener alrededor de 700 habitantes, en su mayoría trabajadores ferroviarios y productores rurales. El tren no solo transportaba mercancías: llevaba noticias, oportunidades y movimiento. Era el corazón del pueblo.

El día que el tren dejó de pasar

El punto de quiebre llegó en la década del noventa. Con la privatización y el cierre de ramales ferroviarios, el servicio dejó de pasar por Quiñihual y el aislamiento se volvió irreversible. Sin transporte, sin fuentes de trabajo sostenidas y sin infraestructura básica, las familias comenzaron a irse una por una.

La escuela cerró, el club quedó abandonado y las casas se transformaron en estructuras vacías. El pueblo se fue apagando lentamente, hasta quedar con un solo habitante permanente.

El guardián del pueblo fantasma

Ese último residente es Pedro Meier, quien decidió no abandonar el lugar donde pasó gran parte de su vida. Allí mantiene abierta una pulpería centenaria, un almacén de ramos generales que conserva balanzas antiguas, estanterías originales y objetos que cuentan la historia de varias generaciones.

La pulpería funciona como refugio, museo improvisado y espacio social. Personas de campos cercanos, ciclistas y turistas suelen detenerse para charlar, comprar algo o simplemente conocer un sitio que parece salido de otra Argentina.

Historias que sobreviven al silencio

El nombre del pueblo tiene un fuerte contenido simbólico. Quiñihual honra a un cacique indígena que, según la historia oral, prefirió morir antes que abandonar su tierra durante la Conquista del Desierto. Esa idea de resistencia y arraigo se refleja hoy en la permanencia de su único habitante.

Quiñihual, Buenos Aires. Foto: Google Maps

Entre edificios despintados y vías oxidadas, el pueblo se transformó en una cápsula del tiempo que permite imaginar cómo era la vida rural cuando el tren marcaba los ritmos del interior.

Cómo llegar a Quiñihual en tren y qué tener en cuenta

Actualmente, no existen servicios ferroviarios activos que lleguen directamente a Quiñihual, ya que la estación fue clausurada junto con el cierre del ramal Rosario–Puerto Belgrano.

Sin embargo, quienes deseen acercarse pueden combinar tren y viaje terrestre:

En tren: se puede viajar hasta Bahía Blanca o Coronel Suárez , estaciones operativas dentro de la región, según disponibilidad de servicios.

Desde allí: es necesario continuar en vehículo particular o contratado, recorriendo caminos rurales hasta llegar al paraje.

Acceso final: Quiñihual se encuentra a pocos kilómetros de la Ruta Provincial 76, una vía muy transitada por ciclistas y motociclistas que recorren el sudoeste bonaerense.

Por este motivo, la mayoría de los visitantes llega hoy en auto o en excursiones organizadas.

Un destino para quienes buscan otra Argentina

Quiñihual no ofrece hotelería, restaurantes ni servicios turísticos convencionales. Su atractivo está en el silencio, la historia y el contacto directo con un pasado que sigue vivo en cada pared, en cada riel abandonado y en la pulpería que resiste al paso del tiempo.

Visitar este pueblo es asomarse a una Argentina olvidada, comprender el impacto que tuvo la desaparición del tren y descubrir que, incluso en la soledad más extrema, todavía pueden sobrevivir la memoria y la identidad.