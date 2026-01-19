Agentes de ICE, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Continúan los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, en medio de abucheos, bocinazos y una escalada de tensión entre los vecinos que se oponen a la presencia de los agentes federales en la región.

Las acciones de dichos agentes incluyen redadas y confrontaciones con manifestantes, además de detenciones de residentes, situaciones que están elevando el clima de tensión social en la zona.

Estos movimientos de ICE son parte de una operación federal para aplicar la ley migratoria que el Departamento de Seguridad Nacional destaca como de la más grande de su tipo, con muchos agentes desplegados en el propio estado de Minnesota para llevar a cabo arrestos, detenciones y deportaciones.

Inclusive, en algunas ocasiones, los oficiales quedaron registrados por los vecinos que grabaron con sus celulares mientras ellos derribaban puertas, o lanzaban gases lacrimógenos y detenían a las personas en la vía pública o dentro de los comercios.

Agentes de ICE realizando detenciones en Minnesota bajo el abucheo de los vecinos. Video: Instagram/Reuters.

Entretanto, se da lugar a protestas con marchas y concentraciones en el centro de Minneapolis, en rechazo de lo que algunos consideran como detenciones arbitrarias, y expresan su rechazo respecto de eso.

Clima de tensión: el momento en el que un agente de ICE asesinó a balazos a una mujer en Minneapolis

Días atrás se hizo pública la grabación del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que el miércoles 7 de enero disparó y mató a una mujer en Minneapolis. El video muestra los instantes previos a los disparos que terminaron con su vida.

El registro, de 47 segundos de duración, fue obtenido por el medio local Alpha News. En las imágenes se observa a Renee Nicole Good (37), la víctima, sentada al volante de su camioneta mientras mantiene una discusión con el agente Jonathan Ross, un oficial con entrenamiento especializado.

Uno de los argumentos que se planteó fue que Good estaba obstruyendo la carretera e interfiriendo con las tareas de los agentes de ICE. En el video, grabado por la cámara corporal del oficial —quien ya había descendido de su patrulla— se ve el vehículo de Good mientras Ross camina a su alrededor.

En un momento, se escucha a la mujer decirle al agente: “Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”. Poco después, aparece una segunda mujer, la esposa de Good, de pie sobre la calle y filmando la escena con su celular. Ella le advierte al agente: “No cambiamos nuestras matrículas cada mañana… para que lo sepas, será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

Luego, con tono irónico, agrega: “¿Quieres venir a por nosotros? Yo digo que vayas y te compres algo de almuerzo, grandullón”.

Las imágenes del momento de los disparos del agente de ICE que asesinaron a Renee Nicole Good. Video: Instagram/@elconfidencial

La situación escala cuando otro agente se aproxima por el lado del vehículo e insulta a Good mientras le ordena que salga del coche. El agente que porta la cámara se posiciona frente a la camioneta justo cuando la mujer comienza a retroceder. Segundos después, gira el volante hacia la derecha y avanza.

A partir de ese momento, las imágenes se vuelven inestables y confusas debido al movimiento del agente, y es cuando se oyen los disparos. En la parte final del video se observa cómo el vehículo se desvía de la carretera, acompañado por un último insulto del agente hacia Good, quien murió a causa de las balas.