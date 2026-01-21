Fuerte impacto de la tormenta en Sicilia, Italia. Foto: REUTERS

Un poderoso fenómeno tuvo lugar en el sur de Italia, cuando marejadas golpearon Sicilia. Las imágenes no dejan lugar a dudas: el agua impactó con fuerza contra las calles, producto del ciclón Harry en su paso por el Mediterráneo central.

Decenas de familias fueron evacuadas en las últimas horas y las escuelas permanecen cerradas este miércoles en varias provincias del sur de Italia debido al recrudecimiento del temporal causado por la borrasca mediterránea Harry, que mantiene en alerta roja algunas zonas de Calabria, Sicilia y Cerdeña.

Fuerte impacto de la tormenta Harry en Italia. Video: Reuters.

Los avisos de máximo nivel permanecen activos este miércoles en varias zonas de estas tres regiones, donde las lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora han provocado inundaciones y graves daños en las infraestructuras, según informó el departamento de Protección Civil.

Ante la gravedad de la situación, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que sigue con atención esta “excepcional ola de temporal” y garantizó que el Gobierno apoyará a las comunidades damnificadas.

Además, subrayó que se mantiene en contacto constante con el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, y con el jefe del Departamento de Protección Civil, Fabio Ciciliano, quienes se desplazarán en los próximos días a las zonas más golpeadas para evaluar las medidas necesarias para superar la emergencia.

“La presidenta Meloni se muestra especialmente solidaria con las comunidades afectadas y recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, evitando cualquier exposición al riesgo”, informó la Oficina de Prensa del Gobierno italiano.

La isla de Sicilia es una de las regiones más golpeadas por el temporal, con más de 200 personas evacuadas y daños en la red ferroviaria que han obligado a interrumpir las conexiones en algunas líneas.

La ciudad siciliana de Catania, por ejemplo, despertó este miércoles con los litorales devastados y su alcalde, Enrico Trantino, anunció que solicitará el estado de calamidad natural, aunque reconoció que aún es prematuro realizar una estimación precisa de los daños económicos, que podrían superar las decenas de millones de euros, de acuerdo con medios locales.

En la región de Calabria, la situación es particularmente crítica en Catanzaro, donde el barrio costero de Lido ha quedado anegado por agua y arena, mientras que en las Islas Eolias, el archipiélago continúa incomunicado por cuarto día consecutivo debido al mal tiempo y el mar.

Por otro lado, en Cerdeña, pese a que la borrasca ha comenzado a remitir, se mantiene una vigilancia estrecha sobre presas y ríos para prevenir desbordamientos, especialmente en las inmediaciones de Cagliari, donde un centenar de personas permanecen evacuadas de forma preventiva.

Las autoridades instan a la población a evitar desplazamientos innecesarios y a seguir las indicaciones de seguridad, especialmente en las zonas costeras y cerca de los ríos.