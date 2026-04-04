Parece la Toscana italiana, pero está en Buenos Aires:

El pueblito medieval a 30 minutos de CABA que pocos conocen. Foto: Instagram @torrepueblo

Argentina tiene rincones que sorprenden por su belleza y su historia, y Torrepueblo es uno de ellos. Este pueblito medieval, ubicado a solo 30 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un destino ideal para escapadas de fin de semana, donde parece que el tiempo se detuvo y la Toscana italiana se trasladó al corazón del país.

Antes de llegar al complejo, ya se distingue a lo lejos una torre del medioevo, ondeando la bandera blanca, verde y roja de Italia. La entrada a Torrepueblo fue inspirada en el acceso al pueblo de Castelnuovo di Garfagna, y conduce a la calle Arcos, con su forma de S, basada en el plano renacentista de reconstrucción de Pienza, uno de los pueblos más pintorescos de la Toscana.

Un pueblo medieval en el norte del conurbano bonaerense Foto: @torrepueblo

En el centro del complejo se encuentra la plaza, el espacio principal donde se realizan espectáculos y actividades sociales. Similar a las plazas secas de los pueblos europeos, funciona como punto de encuentro y polo gastronómico abierto a todos los visitantes.

El arquitecto Alex Hoter, responsable del proyecto, explicó en la inauguración al diario Perfil: “En el país no existe algo similar a Torrepueblo. La recreación de pueblos europeos está inspirada en varios viajes que hicimos por Umbría y Toscana. De un rincón de Venecia tomamos la Plaza del León y la columnata que la rodea; de Castelnuovo di Garfagnana copiamos el pórtico de entrada y su torre lateral. Proyectamos el pueblito como todos los toscanos: peatonal, con calles del ancho de carretas, típicas de la Edad Media”.

Torrepueblo, el pueblito medieval a 30 minutos de CABA que pocos conocen. Foto: Instagram @torrepueblo

Torrepueblo no solo sorprende por su arquitectura medieval: es un lugar perfecto para disfrutar un almuerzo tranquilo y desconectarte del ruido de la ciudad. La galería cuenta con una amplia oferta gastronómica, oficinas, viviendas de alquiler temporal y un hotel, por lo que también se puede planear una noche completa para sumergirse en la experiencia.

Qué hacer en Torrepueblo: las mejores actividades para disfrutar de un “día medieval”

Uno de los eventos más destacados es el Festival Medieval, que se realiza desde hace tres años en el complejo. Con entrada libre y gratuita, es ideal para ir en familia o con amigos.

Durante el festival se pueden ver recreaciones históricas, representaciones de batallas medievales, paseos de artesanos, gastronomía típica y shows en vivo, logrando que la experiencia sea única y muy entretenida. Torrepueblo es, sin dudas, un rincón de Europa dentro de Buenos Aires, perfecto para los amantes de la historia, la arquitectura y la buena gastronomía.

Torrepueblo, el pueblito medieval a 30 minutos de CABA que pocos conocen.

Cómo llegar a Torrepueblo desde CABA: rutas y opciones de transporte

Torrepueblo se encuentra en Libertad 50 (ex Gral. San Martin Norte) esq. Colectora Este – Panamericana Ramal Escobar Km 40,5. Bajada Benavidez – J.B Alberdi., Benavidez. Partido de Tigre.

En auto

Salís desde CABA por Panamericana (Ruta 9) hacia zona norte.

Dependiendo del acceso, bajás en ramal Escobar o Pilar y seguís por colectora hasta la zona de Torrepueblo.

Son unos 45–60 minutos sin tráfico (hora pico puede duplicarse).

En colectivo

Tomar el 57 (Atlántida) desde: Plaza Italia, Palermo o zona norte de CABA

Bajarte en Pilar / Panamericana

Después combinar con: 203, 228, 194 o líneas locales o un Uber corto hasta Torrepueblo

Torrepueblo, el pueblito medieval a 30 minutos de CABA que pocos conocen. Foto: Instagram @torrepueblo

Tren + colectivo

Tren San Martín desde Retiro, bajás en Pilar

Desde ahí, tomar un colectivo local (203, 228, etc.) o remis / Uber corto

Alternativa con tren Mitre + colectivo

Tren Mitre (ramal Tigre)

Tren Mitre (ramal Tigre)

Bajás en zona norte

Combinás con colectivos como: 194, 203, 228 o 60. Son líneas que pasan cerca de Torrepueblo.

Combis o chárters