Gregory Bovino, comandante general del ICE de EEUU. Foto: EFE

Gregory Bovino, comandante general del ICE, dio una conferencia de prensa para discutir la aplicación de la ley de inmigración en Minneapolis.

El funcionario dijo que “el ICE está trabajando duro para sacar a los criminales de la calle”.

Además, aseguró que los operativos del cuerpo son una “batalla ejecutiva” con “extremistas” mientras llevaban a cabo operaciones “selectivas” para arrestar a personas en los Estados Unidos ilegalmente.

Para cerrar, afirmó que los oficiales fueron “acechados” por observadores constitucionales y manifestantes, llamándolos “violentos alborotadores".

Gregory Bovino, comandante general del ICE de EEUU. Foto: EFE

Bovino es la cara de la ley de inmigrantes en los Estados Unidos y aparece como el hombre de temer y el portavoz de una política que suma apoyo y detractores a nivel mundial.