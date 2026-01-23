Gregory Bovino, sobre la ley de inmigración: “El ICE trabaja duro para sacar criminales de la calle”
En una conferencia de prensa, el comandante general del ICE habló sobre la aplicación de la ley de inmigración en Minneapolis. Además, hizo referencia a la situación que enfrentan los oficiales.
Gregory Bovino, comandante general del ICE, dio una conferencia de prensa para discutir la aplicación de la ley de inmigración en Minneapolis.
El funcionario dijo que “el ICE está trabajando duro para sacar a los criminales de la calle”.
Además, aseguró que los operativos del cuerpo son una “batalla ejecutiva” con “extremistas” mientras llevaban a cabo operaciones “selectivas” para arrestar a personas en los Estados Unidos ilegalmente.
Para cerrar, afirmó que los oficiales fueron “acechados” por observadores constitucionales y manifestantes, llamándolos “violentos alborotadores".
Bovino es la cara de la ley de inmigrantes en los Estados Unidos y aparece como el hombre de temer y el portavoz de una política que suma apoyo y detractores a nivel mundial.