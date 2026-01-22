Gregory Bovino, comandante general del ICE de EEUU. Foto: EFE

Gregory Bovino, el comandante general del ICE, sigue cerca todos los operativos antiinmigratorios que han causado decenas de marchas en contra de Donald Trump en muchos puntos de los Estados Unidos.

Pero más allá de la presencia en las calles de las últimas jornadas, en 2024, Bovino encabezó la operación en Los Ángeles que sembró terror entre la población latina.

En tanto, en septiembre de ese mismo año, lideró en Chicago un operativo en un edificio de inmigrantes con helicópteros y furgonetas.

Orgulloso de cada una de las intervenciones que realiza su equipo, horas atrás tuvo un polémica comentario sobre el agente que le disparó a Renée Good: “Mis respetos para él, hizo lo que tenía que hacer para salvar su vida”.

Las imágenes del momento de los disparos del agente de ICE que asesinaron a Renee Nicole Good. Video: Instagram/@elconfidencial

Con una vestimenta que a muchos hace acordar a lo que utilizan los agentes de la SS hitleriana, el general aparece como el hombre de temer y el portavoz de una política que suma apoyo y detractores a nivel mundial.