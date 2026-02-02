Pedro Sánchez y Nicolás Maduro. Foto: Reuters.

Canal 26 habló en exclusiva con Arturo Osuna, coordinador de Vente Joven Trujillo, la estructura juvenil del partido político Vente Venezuela fundado por la opositora al régimen, María Corina Machado, en relación con la situación actual de los presos políticos en el país.

En ese contexto, periodistas de Canal 26 le consultaron al entrevistado acerca del anuncio del viernes pasado de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre una ley de amnistía para todos los presos políticos:

C26: ¿Ustedes lo han tomado como un hecho positivo? ¿Creen que detrás de esta decisión puede haber alguna maniobra que aún no conocemos? ¿Cuál es la evaluación que hacen de ese anuncio?

Arturo: Por supuesto que es un hecho positivo. La ley de amnistía no es algo que se esté pidiendo desde hace pocos días; es una demanda que viene desde hace años, impulsada ya en la Asamblea Nacional de 2015 y aun antes. Hay muchos hermanos que todavía permanecen en centros de reclusión del régimen, como los tres policías metropolitanos que siguen detenidos en Caracas, quienes ya cumplen casi 26 años privados de libertad.

Existen detenidos que arrastran toda la trayectoria represiva del régimen en Venezuela. Por eso, aunque esta ley sea positiva, primero tenemos que verificar que realmente se cumpla. Hasta que el último preso político no salga en libertad -porque todos están presos injustamente-, no podremos hablar de un verdadero avance.

Hoy vemos a los detenidos, a las madres, a los hijos, a las abuelas que necesitan volver a ver a sus nietos, a sus esposos, a sus hijos regresar a casa. Ese es el anhelo de la familia venezolana hoy en día.

C26: Arturo, vos sos coordinador de Vente Joven Trujillo. Vente es el partido fundado por María Corina Machado. Ella declaró que se están dando pasos importantes en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, pero insiste constantemente en la liberación de los presos políticos y en las violaciones que se producen durante un proceso que, además, es muy lento. Según ella, aún hay alrededor de 700 presos políticos en las distintas cárceles del país. ¿Qué nos podés contar al respecto?

Arturo: Lamentablemente, aún tenemos a muchos hermanos detenidos injustamente. Solo en el estado Trujillo hay 22 trujillanos privados de libertad de manera injusta. Están detenidos únicamente por pensar diferente, por alzar la voz, por denunciar lo que ocurre en Venezuela o incluso por cuidar un centro de votación el 28 de julio.

Muchos hoy ya no están con nosotros, como es el caso de nuestro hermano Reinaldo Araujo, quien falleció por culpa del régimen al no recibir atención médica adecuada. Eso mismo lo estamos viendo hoy con nuestros presos políticos: cuando salen de esos centros de tortura, de esas mazmorras del régimen, lo hacen en condiciones absolutamente precarias.

Esto lo viven las madres venezolanas todos los días. Y nuestra voz no se va a apagar hasta que el último preso político en Venezuela sea liberado. Actualmente tenemos contabilizados más de 711 presos políticos. En Trujillo, como decía, son 22, entre ellos Juan Enrique Pérez, nuestro coordinador electoral en el municipio Vente de Trujillo, y el economista y profesor universitario Ricardo Berrío. Alzamos la voz por cada uno de ellos. Cada hermano que recupera su libertad es una bendición, porque nadie debería pasar por esa tortura.

C26: Arturo, recién te preguntaban si creés posible que el régimen esté ocultando información y que dentro de la lista de presos políticos haya personas que murieron en prisión y nunca fueron contabilizadas.

Arturo: Esa es una realidad que tememos y esperamos de corazón que no sea así. De confirmarse, significaría llevar el ocultamiento y la violación de derechos humanos a un nivel aún más grave.

Las madres siguen esperando afuera de los centros de detención. Hemos recibido videos desde distintas partes del país. Sabemos que existen numerosos centros de tortura a nivel nacional: solo en Trujillo hay cinco, y en el Distrito Capital, en Caracas, hay más de 18.

Los presos políticos deben estar en condiciones humanas. No pueden ser liberados en estado denigrante. Se está violando no solo el derecho a la libertad, sino también el derecho a la salud, a la vida y a la alimentación.

Todo lo que la sociedad civil venezolana, los gremios, los universitarios y los estudiantes le veníamos diciendo al mundo, a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a la Unión Europea, era verdad. Hoy están las pruebas: madres que pasaron seis meses o incluso un año sin ver a sus familiares. Eso es profundamente injusto.

Y gracias a la presión internacional y a distintas acciones políticas, hoy la realidad de Venezuela comienza a salir a la luz.

C26: Otra de las noticias del fin de semana fue la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y República Dominicana. ¿Qué nos podés contar sobre eso?

Arturo: Sí, estuve leyendo sobre la reapertura de la embajada en República Dominicana y la reanudación de relaciones diplomáticas. Son pasos que se dan dentro de un proceso de transición que ya comenzó el 3 de enero, aunque los partidarios del régimen de Delcy Rodríguez digan que no.

La transición ha comenzado y debe abordarse. Uno de los grandes problemas de estos años ha sido que, por culpa del régimen de Nicolás Maduro, más de 8 millones de venezolanos se vieron obligados a emigrar y no pudieron renovar sus pasaportes ni ejercer su derecho al voto el 28 de julio, debido al cierre de embajadas y consulados.

Todo esto es consecuencia de la ineficiencia de un régimen criminal que lleva 27 años destruyendo el país.

Presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

C26: ¿Cuándo tuviste que exiliarte?

Arturo: El 22 de agosto tuve que salir a Bogotá, Colombia. Allí también estuve detenido por el régimen y luego me vi obligado a salir a Madrid, España, donde me encuentro actualmente. Sigo con el anhelo de regresar a mi hogar, a mi estado, a mi Venezuela, para aportar mi grano de arena.

C26: Vos participaste activamente el 28 de julio de 2024 y fuiste testigo de cómo se robó una elección.

Arturo: Así es. Participé activamente tanto en la campaña de las primarias como en todo el proceso previo al 28 de julio. En Trujillo sufrimos una represión constante. El día de las elecciones incluso se me impidió ejercer mi derecho al voto.

C26: Estuviste detenido. ¿Cuánto tiempo y en qué condiciones?

Arturo: Estuve detenido durante 72 horas en la frontera. En Trujillo fue el estado con más detenciones, y muchos compañeros de Vente Joven también fueron arrestados.

C26: Hoy estás en España. ¿Qué sentís al ver que integrantes del gobierno español, como el de Pedro Sánchez, o figuras como Rodríguez Zapatero, han defendido al régimen de Nicolás Maduro?

Arturo: Los venezolanos también alzamos la voz ante el gobierno español. No se puede ser cómplice de un régimen criminal bajo la excusa de apoyo diplomático o migratorio. Agradecemos profundamente el respaldo del Partido Popular, de Vox, de Santiago Abascal, de Alberto Núñez Feijóo, de Cayetana Álvarez de Toledo y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su apoyo firme y genuino a la causa venezolana.

Muchos de ellos acompañaron a nuestra líder cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, y los venezolanos estaremos siempre agradecidos con quienes han apoyado nuestra lucha.