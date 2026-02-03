Jill Biden llega al juicio contra Hunter Biden. Foto: Reuters

El ex marido de Jill Biden, ex primera dama de EE.UU., fue detenido por el presunto asesinato de su actual esposa en diciembre.

William Stevenson, de 77 años, está acusado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson, de 64, el 28 de diciembre.

El sospechoso fue detenido y posteriormente fue enviado al centro penitenciario Howard Young tras no pagar una fianza en efectivo de 500.000 dólares.

Detención de William Stevenson, ex marido de Jill Biden. Foto: X

El caso

En diciembre, la Policía había difundido que los agentes respondieron a una llamada por una disputa doméstica en la residencia del matrimonio en Wilmington.

Al entrar en la vivienda, las autoridades hallaron a Linda Stevenson inconsciente e intentaron salvar su vida, pero pese a los esfuerzos la mujer fue declarada fallecida momentos después.

El vínculo entre la ex primera dama y el acusado

Jill Biden se casó con Stevenson en 1970, cuando ella tenía 18 años y él 23, y su matrimonio duró cinco años.

Jill Biden junto a su esposo, Joe. Foto: Reuters.

En marzo de 1975, Jill conoció a Joe Biden, por aquel entonces senador de Delaware, y en mayo de ese mismo año se divorció de Stevenson.