En el marco de distintas propuestas y leyes para aumentar el control sobre los menores en plataformas digitales, España se amolda a las normativas. El cuestionado Pedro Sánchez anunció este martes que se prohibirá el acceso a redes sociales para aquellos que tengan menos de 16 años.

El presidente del Gobierno español habló sobre el tema ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

España prohíbe las redes sociales para menores de 16 años

Sánchez considera necesario que las plataformas digitales se vuelven un sitio más saludable, por lo que se tomarán distintas medidas. Y sumó que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.

“Actualmente, nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más”, apostilló. Así, aseguró que, para impedir su impunidad, los directivos de las plataformas serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Sánchez anunció igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado “una huella de odio y polarización”. De la misma forma, se recordó que España se ha unido a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales” para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Según su visión, las redes sociales se han convertido en “un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio”.

Como ejemplo, recordó que Tik Tok ha sido acusado de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de pornografía infantil generados por inteligencia artificial, Instagram de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo, y Facebook se ha usado para “desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera en elecciones nacionales y regionales”.