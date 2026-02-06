Cristian Airala, argentino que murió combatiendo para Ucrania. Foto: Redes sociales

Cristian Airala, soldado argentino que combatía para Ucrania, murió durante un ataque ruso con drones y misiles en la región de Járkiv.

El joven tenía 27 años, había nacido en Puerto Iguazú, Misiones, y se desempeñaba como integrante de una unidad de asalto que se dirigía hacia la zona de combate cuando fue alcanzada por el ataque.

Airala contaba con experiencia previa en el Ejército Argentino, donde se había formado también como instructor de tiro.

La muerte del joven misionero se suma a una larga lista de argentinos fallecidos en la guerra en Ucrania. Pese a que no existen cifras oficiales, las informaciones hablan de un importante número de caídos en el este de Europa.cuenta de la magnitud del fenómeno.