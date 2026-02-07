¿Quién es Pável Dúrov, el creador de Telegram que apuntó contra Pedro Sánchez por su medida con las redes sociales?
El magnate criticó al presidente del Gobierno español por las regulaciones a las redes sociales. Conocelo en la nota.
Pável Dúrov, fundador y consejero delegado de Telegram, criticó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su anuncio de restringir las redes sociales a menores de 16 años.
El denominado “Mark Zuckerberg ruso” nació en San Petersburgo hace 41 años y se lo conoce por su inteligencia y sus críticas al gobierno de Vladimir Putin.
Tras una infancia en Turín por el trabajo de su padre, Dúrov volvió a Rusia, donde creó una librería on-line para que sus compañeros pudieran compartir apuntes y libros.
Tras el éxito de Durov.com, Pável expandió su popularidad tras unirse a Vyacheslav Mirilashvili, con quien lanzaron la red social VKontakte (VK), que se convirtió en máxima tendencia en Rusia y Ucrania.
Allí comenzó su disputa con Putin, luego de negarse a brindar los datos de su plataforma al líder ruso, que buscaba información de cara a las elecciones a la Duma Rusa de diciembre de 2012.
En ese momento, al oponerse al gobierno ruso, debió dejar su país y años después, nació Telegram, la que fundó junto a su hermano Nikolai.
Su fortuna trepaba a 11.500 millones de dólares en 2023 y se ubicaba en el puesto 148 entre las personas más rica del mundo.