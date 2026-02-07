Pável Dúrov, creador de Telegram. Foto: Redes sociales

Pável Dúrov, fundador y consejero delegado de Telegram, criticó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su anuncio de restringir las redes sociales a menores de 16 años.

El denominado “Mark Zuckerberg ruso” nació en San Petersburgo hace 41 años y se lo conoce por su inteligencia y sus críticas al gobierno de Vladimir Putin.

Tras una infancia en Turín por el trabajo de su padre, Dúrov volvió a Rusia, donde creó una librería on-line para que sus compañeros pudieran compartir apuntes y libros.

Tras el éxito de Durov.com, Pável expandió su popularidad tras unirse a Vyacheslav Mirilashvili, con quien lanzaron la red social VKontakte (VK), que se convirtió en máxima tendencia en Rusia y Ucrania.

Allí comenzó su disputa con Putin, luego de negarse a brindar los datos de su plataforma al líder ruso, que buscaba información de cara a las elecciones a la Duma Rusa de diciembre de 2012.

En ese momento, al oponerse al gobierno ruso, debió dejar su país y años después, nació Telegram, la que fundó junto a su hermano Nikolai.

Su fortuna trepaba a 11.500 millones de dólares en 2023 y se ubicaba en el puesto 148 entre las personas más rica del mundo.