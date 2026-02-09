Un impresionante golpe comando en Italia provocó explosiones, tiroteos y un violento robo a un camión blindado:

Golpe comando en Italia. Foto: Captura

Un impactante golpe comando sorprendió la mañana de Italia este lunes, cuando un grupo armado emboscó y asaltó un camión blindado que transportaba dinero en una ruta estratégica de la región de Apulia, en el sur del país. El episodio quedó registrado por los celulares de quienes pasaban por el lugar y dejó escenas dignas de una película de acción.

Golpe comando en Italia. Foto: Captura

Alrededor de las 8.30 (hora local), decenas de automovilistas quedaron atrapados sobre la ruta estatal 613, que une las ciudades de Lecce y Brindisi. La secuencia fue increíble: los delincuentes incendiaron una camioneta y un camión para demorar la llegada de las fuerzas de seguridad.

Luego, usaron vehículos camuflados como patrulleros para simular un control policial y detener tanto al blindado como al auto que lo escoltaba.

Video: el impresionante golpe comando en Italia

Algunos de los asaltantes, armados con fusiles de asalto AK-47, redujeron a los custodios y abrieron fuego contra el camión de caudales. Al poder acceder al dinero, colocaron explosivos y volaron las puertas traseras del transporte.

Golpe comando en Italia. Video: X @war_noir

En cuanto patrulla de los Carabineros logró atravesar el bloqueo, se desató un violento tiroteo con la banda. De todas maneras, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales.

Si bien la mayoría del grupo logró huir con el botín tras el ataque, la policía italiana logró detener a dos presuntos integrantes.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda del resto de los involucrados.

En tanto, la ruta estatal 613 permaneció cortada durante varias horas debido a los peritajes y al operativo de seguridad desplegado.