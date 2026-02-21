Un nuevo ataque de EE.UU. contra una supuesta narcolancha en el Pacífico. Foto: Captura

El Comando Sur de los Estados Unidos notificó acerca de que su Fuerza Conjunta realizó este pasado viernes un nuevo ataque contra una presunta embarcación vinculada al narcotráfico en aguas del océano Pacífico.

Producto del ataque informado a través de su perfil en X, murieron tres personas. Destacaron que funcionarios del Ejército de EE.UU. “ejecutaron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”.

El video del ataque que acabó con la vida de tres personas. Video: X/@AlertaMundoNews

Casi 150 personas muertas en estos ataques de EE.UU.

Desde el pasado mes de septiembre, a menos de seis meses, se estima que Estados Unidos ya mató a casi 150 personas en ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas con el narcotráfico.

El detalle del video compartido por la cuenta de X @Southcom muestra en blanco y negro -como es habitual- el momento del ataque en donde la lancha estaba navegando y una gran explosión acabó con la embarcación. En las imágenes se puede observar una vista aérea de la lancha segundos antes de ser impactada y luego quedar envuelta en llamas. Además, en la misma publicación se detalla que “tres hombres narcoterroristas murieron durante esta acción”.

Estados Unidos lleva realizando este tipo de maniobras en los últimos meses a raíz de las políticas de la Administración de su presidente, Donald Trump, en una clara intención por acabar -según plantean- con el narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, donde embarcaciones cargadas con estupefacientes y drogas -según definen- tienen como destino el territorio de los Estados Unidos. También se ejecutaron maniobras similares en las aguas del Caribe.

Desde entonces, la Administración Trump insiste en que se trata de una guerra contra supuestas embarcaciones narcoterroristas que operan en América Latina, a pesar de que hasta el momento no ha aportado pruebas suficientes de que se tratase de este tipo de navíos que tendrían como fin el tráfico de drogas, lo que genera un importante debate sobre el accionar de Washington.

Asimismo, expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos sostienen que se tratarían de ataques que derivan en ejecuciones extrajudiciales, dado que afirman que habrían tenido como objetivo ejecuciones de civiles que no representarían ninguna amenaza directa contra Estados Unidos.

A estos sucesos se suma la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado sábado 3 de enero, en el marco de una operación contra el narcotráfico que EE.UU. montó en Caracas y que generó que el exmandatario acabase capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico.