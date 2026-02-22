Un hombre entró armado en la residencia de Donald Trump en Florida. Foto: REUTERS

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió en la madrugada de este domingo a un joven de 21 años que entró de manera “ilegal” y armado al perímetro de seguridad de la residencia del presidente, Donald Trump, en Florida.

El hombre falleció enseguida de haber sido alcanzado por los agentes, según informaron las autoridades locales de Palm Beach este domingo en una rueda de prensa.

Autoridades investigan incidente armado en propiedad de Trump en Palm Beach. Video: EFE.

Hay que mencionar que Donald Trump no estaba presente en su residencia de Mar-a-Lago al momento del ataque, dado que pasó el fin de semana en Washington.

El detalle del ataque en Mar-a-Lago que acabó con el sospechoso muerto

Según el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugada, hora local.

Al momento en el que fueron a investigar, hallaron a un hombre que llevaba consigo una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre “levantó el arma” y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

Identificaron al sospechoso de querer atacar Mar-a-Lago

El sospechoso abatido por el Servicio Secreto en la madrugada de este domingo fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.

Se trataba de Austin Tucker Martin, originario de Carolina del Norte, quien había sido reportado como perdido por su familia hacía unos días, de acuerdo con la cadena de televisión.

El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando “todos los recursos necesarios” y trabajarán junto con las autoridades locales para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi indicó que habló con el presidente Trump esta mañana y que el Departamento de Justicia también está “coordinando con las agencias federales” sobre la “intrusión y el tiroteo” en Mar-a-Lago.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.