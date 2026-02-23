Narcotráfico en México Foto: EFE

El Cartel Jalisco de Nueva Generación fue fundado en el año 2009 por Oseguera y con el tiempo se consolidó como una de las estructuras criminales más fuertes de México por su capacidad de reclutamiento, armamento y despliegue territorial. Trafican heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo a los Estados Unidos, según la Agence France-Presse. Y sumaban además los crímenes de extorsión, robo de combustible y tráfico de personas.

Como organización cuasi paramilitar, desafió abiertamente al Estado mexicano con la difusión de imágenes de sicarios con armas de alto poder y vehículos blindados. Es por eso que, luego de la muerte de “El Mencho”, se desató la violencia en 16 estados del país con bloqueos a rutas, quemaduras de autos y un enfrentamiento armado.

Narco Foto: EFE

Qué está pasando en México: violencia sin límites

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, de 59 años, murió cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Defensa de México.

El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos, incluido el propio líder, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército.

Violencia en México tras la muerte del líder narco Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho". Foto: Reuters (Gabriel Trujillo)

En respuesta a la acción, comenzaron los llamados “narco-bloqueos” en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El gobierno estatal activó el “código rojo” y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales el lunes.

La reacción se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit (oeste), y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero y Quintana Roo (sur), donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios, incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del gobierno.

Futuro incierto

Oseguera ejercía un liderazgo personalista, sin sucesores evidentes. Su hijo mayor, “El Menchito”, fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua, lo que reduce las opciones de continuidad directa.

Entre las hipótesis que manejan los expertos figuran la continuidad del negocio con mandos regionales o una guerra interna por el control, con el riesgo de un incremento de la violencia por el vacío de poder y los reacomodamientos dentro de la organización.

Quién era el Mencho: el líder narco fallecido

El capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido este domingo en un operativo encabezado por fuerzas federales en el estado mexicano de Jalisco. El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó de ser un joven originario de una comunidad rural de Michoacán a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo.

Nacido en 1966 en Aguililla (Michoacán) Oseguera Cervantes migró a Estados Unidos en su juventud, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México.

A su regreso en los años noventa, se integró a estructuras del narcotráfico vinculadas al Cartel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la consolidación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010.

Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.