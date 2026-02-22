La Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco tras la muerte del líder narco "El Mencho". Foto: Reuters (Michelle Freyria)

Ante la escalada de violencia vinculada al narcotráfico en el estado de Jalisco, el Gobierno de Argentina emitió una recomendación oficial para que sus ciudadanos evalúen la necesidad de viajar a esa región de México y, en caso de no ser imprescindible, posterguen sus desplazamientos hasta que la situación se estabilice.

El aviso fue difundido por la Cancillería Argentina a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde también se instó a quienes ya se encuentran en Jalisco a extremar precauciones y evitar las zonas donde se registran incidentes de seguridad.

Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.



A… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) February 22, 2026

El mensaje oficial subrayó la importancia de mantenerse informados mediante fuentes oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades locales y atender a las alertas y protocolos vigentes.

Asimismo, se informó que los argentinos que enfrenten emergencias en territorio mexicano pueden comunicarse con el Consulado Argentino en México por correo electrónico o teléfono de guardia para recibir asistencia consular.

Violencia en México tras la muerte del líder narco Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho". Foto: Reuters (Michelle Freyria)

Las advertencias oficiales se conocieron luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien falleció tras un enfrentamiento con fuerzas militares.

Luego de dicho episodio se reportaron múltiples ataques en distintos puntos del país atribuidos al Cartel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que lideraba el narcotraficante.

El mensaje de Claudia Sheinbaum tras la muerte de “El Mencho”

“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, expresó la presidenta de México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: EFE

Sheinbaum explicó que la comunicación oficial se mantiene de manera constante y que “las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente”, lo que busca así centralizar la información sobre los hechos y evitar la circulación de versiones no confirmadas.

En ese sentido, sostuvo que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”. “Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, concluyó.