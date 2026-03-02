La base británica de RAF Akrotiri en Chipre. Foto: Wikipedia.

Una preocupación llamativa tiene como protagonistas al Reino Unido, Chipre y Rusia. Autoridades de inteligencia británicas advirtieron acerca de la compra por parte de ciudadanos rusos de propiedades en las cercanías a la base aérea británica RAF Akrotiri en la isla chipriota, lo que despierta la sospecha de que podría formar parte de una estrategia de inteligencia o incluso de presión híbrida con el fin de monitorear los movimientos militares de la nación occidental.

Vista aérea de la base británica de RAF Akrotiri en Chipre. Foto: Google maps.

La preocupación surge a partir de la adquisición de inmuebles ubicados en las inmediaciones de la instalación militar, la cual es considerada como uno de los puntos estratégicos más importantes del Reino Unido que le permite controlar la región del Mediterráneo oriental.

Lo publicado por el diario británico The Telegraph señala que funcionarios de la actual administración así como también otros retirados de la inteligencia británica estarían evaluando si algunas de estas propiedades podrían ser utilizadas para tareas de vigilancia, así como también como lugares estratégicos de almacenamiento de datos e incluso de equipos para acciones de sabotaje.

Estas fuentes sostienen que el Kremlin estaría desarrollando una red discreta de activos inmobiliarios en -por lo menos- una docena de países europeos, siempre en posiciones cercanas a bases aéreas, puertos e infraestructuras energéticas, lo que podría despertar aún más las sospechas y el debate.

La situación de Chipre y la injerencia del Reino Unido

Una parte del territorio de Chipre pertenece aún a los dominios británicos de ultramar. Se trata de Akrotiri y Dhekelia, dos bases soberanas del Reino Unido dentro del país chipriota, al sur de la isla y con salida al mar Mediterráneo.

Por ello, esta RAF Akrotiri es una de las dos áreas soberanas del Reino Unido en Chipre y tiene la función clave de realizar operaciones en Medio Oriente y el Mediterráneo. Por ejemplo, desde esta base se proyectan misiones aéreas en Siria, Irak o incluso otros destinos de la zona, todas de interés estratégico para Londres y la OTAN.

Chipre se posiciona como una isla clave para el acceso de Occidente a Medio Oriente y el norte de África. Foto: Google maps.

Lo cierto es que la isla ocupa una posición geoestratégica clave en el concierto europeo así como también por su influencia en las puertas de entrada de Medio Oriente y el norte de África.

Su situación geopolítica es compleja. Además de contener territorios soberanos del Reino Unido, la parte norte de Chipre está ocupada por Turquía, territorio que Ankara denomina como República turca del norte de Chipre, “país” que no es reconocido oficialmente pero que lucha por separarse del resto de la isla.

A esto se le suma que Nicosia mantiene vínculos financieros históricos con capitales rusos, algo que le añade mayor complejidad a esta isla.

Las pesquisas en torno a las propiedades situadas en las cercanías de RAF Akrotiri siguen en marcha, al tiempo que Londres analiza eventuales medidas regulatorias y acciones en el ámbito de la contrainteligencia. En un contexto atravesado por la rivalidad estratégica con Rusia, la supervisión de activos civiles próximos a instalaciones militares se perfila cada vez más como un componente clave dentro del debate más amplio sobre la seguridad europea.