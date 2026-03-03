El avión letal de Brasil que llegó a Europa Foto: Foto generada con IA

Brasil vuelve a demostrar por qué es considerado la potencia militar más influyente de América Latina. En los últimos años, el país no solo ha fortalecido su capacidad aérea, naval y terrestre, sino que además ha logrado posicionar su industria de defensa en el escenario global. La prueba más reciente es la exportación del avión de combate Super Tucano A-29N, un desarrollo de Embraer que ya aterrizó oficialmente en territorio europeo.

Un hito para la aviación militar latinoamericana

El Super Tucano A-29N representa un salto estratégico para Brasil. Esta versión, adaptada a los exigentes estándares de la OTAN, marca la primera exportación europea de un avión de combate fabricado en América Latina. Las primeras unidades fueron entregadas a Portugal el 17 de diciembre de 2025, apenas un año después de haberse firmado el contrato.

El acuerdo —valorado en 200 millones de euros— incluye 12 aeronaves, un simulador de vuelo, soporte logístico y un paquete completo para acompañar todo el ciclo de vida del sistema. Este tipo de acuerdos suele estar reservado para fabricantes tradicionales de Estados Unidos o Europa, lo que convierte el logro brasileño en un caso excepcional.

Ministerio de Defensa portugués por 12 aviones A-29N Super Tucano Foto: Cronista

Tecnología avanzada a bajo costo: la fórmula de Embraer

El éxito del Super Tucano no es casual. La aeronave se diseñó específicamente para misiones de ataque ligero, apoyo aéreo cercano (CAS) e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Su arquitectura combina bajo costo operativo, alta maniobrabilidad y una aviónica modernizada que responde a los estándares occidentales.

Entre sus características técnicas se destacan:

Velocidad máxima de 590 km/h

Techo de servicio de 35.000 pies

Autonomía de hasta 7,1 horas con tanques externos

Capacidad de carga de 1.550 kg

Operación desde pistas no preparadas

Estas cualidades lo vuelven especialmente atractivo para países que requieren una aeronave versátil, resistente y con un presupuesto ajustado.

La empresa entregó recientemente las primeras unidades del avión de combate Super Tucano A-29N a Portugal Foto: Cronista

Un nuevo capítulo en la alianza entre Brasil y Portugal

La llegada del A-29N a Europa no solo representa un logro comercial, sino también un avance diplomático. Durante la ceremonia de entrega, ambas naciones firmaron una Carta de Intención para estudiar la posible creación de una línea de ensamblaje en Portugal. El objetivo sería abastecer a otros países europeos a través de acuerdos gobierno a gobierno, lo que ampliaría la presencia industrial de Embraer en el continente.

Este paso se suma a la relación de defensa entre ambos países, que ya incluye la compra del carguero militar KC-390 por parte de Lisboa.

Brasil, cada vez más fuerte en el mapa militar mundial

La exportación del A-29N refuerza la posición de Brasil como líder regional en innovación militar. Su crecimiento no se limita a aviones de ataque ligero: el país también avanza en proyectos como el caza Gripen fabricado junto a Saab y el desarrollo de submarinos de última generación.

Con esta operación, Brasil demuestra que su industria aeroespacial no solo es competitiva, sino capaz de conquistar mercados históricamente dominados por potencias del hemisferio norte.