Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump amenazó con “cortar todo el comercio con España” e imponer un embargo comercial por su postura en relación a la ofensiva contra Irán.

“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”, declaró el presidente de Estados Unidos durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que “no quiere tener nada que ver” con España y dijo que “ha sido terrible”.

Donald Trump amenazó con un embargo contra España por su postura sobre la ofensiva contra Irán. Video: EFE.

“España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, aseguró.

Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5%.

Friedrich Merz y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Estas declaraciones de Trump se producen después de que el Gobierno español se negara a permitir que sus bases fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

Después de los primeros ataques a Teherán, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de EE.UU. e Israel en Irán al considerar que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.