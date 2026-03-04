El edificio más alto de Latinoamérica estará en Uruguay Foto: Cipriani Ocean Resort Club Residences & Casino

Los rascacielos más altos del mundo son imponentes y majestuosos, por eso, un país sudamericano avanza en la construcción de una torre que desafía las marcas históricas y promete superar los 300 metros de altura, redefiniendo el mapa arquitectónico del continente.

Estamos hablando de Uruguay, que será el nuevo protagonista del récord de arquitectura, ya que con una inversión estimada de US$ 500 millones, se anima a la construcción del Cipriani Resort Residences & Casino, un megaproyecto que se levantará en Punta del Este y que promete convertirse en el edificio más alto de Sudamérica.

La torre combinará lujo, servicios premium y mucha diversión: contará con un hotel de 64 habitaciones, casino, restaurantes exclusivos, salón VIP y club de playa.

El emprendimiento incluirá residencias de alta gama de dos dormitorios, con precios que partirán desde los US$ 1,7 millones. Las unidades ofrecerán ventanales panorámicos, techos de 3,4 metros de altura y sistemas de automatización integrados. La finalización de obra está prevista para 2027.

¿Cuántos metros tendrá?

El Cipriani Resort Residences & Casino alcanzará 320 metros de altura, superando ampliamente los 300 metros de la actual torre más alta de la región. Y si bien no sobrepasa a la Torre Eiffel, que mide unos 330 metros con antenas, sí se acercará a su dimensión estructural original, superando en comparación a otros edificios de Europa y Latinoamérica.

Con esta obra, Uruguay busca posicionarse como el país con la estructura más alta del continente americano, sin siquiera situar el gran resort en su capital, Montevideo, sino centrado en su mayor polo turístico, sobre todo durante el verano.

La estructura más alta de Sudamérica la tiene Chile hasta el momento: ¿Cuál es?

Hasta ahora, el récord pertenece a la Gran Torre Costanera, ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. Con 300 metros de altura y 62 pisos, esta torre forma parte del complejo Costanera Center y fue inaugurada en 2014.

Diseñada por el estudio Pelli Clarke Pelli Architects, se convirtió en un símbolo del desarrollo urbano chileno. Cabe destacar además que el edificio alberga oficinas corporativas y el mirador Sky Costanera, que ofrece vistas panorámicas de 360 grados de la capital chilena.

Estos son los 10 edificios más altos del mundo

A nivel global, las alturas son aún más imponentes. El ranking actual de los rascacielos más altos está encabezado por: