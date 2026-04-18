Denuncian que la Guardia Revolucionaria de Irán atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Las tensiones no cesan en Medio Oriente pese a los anuncios de tregua que tuvieron lugar primero entre Estados Unidos e Irán y luego entre Israel y el Líbano. Justamente, la Guardia Revolucionaria iraní atacó un petrolero en la zona del estrecho de Ormuz.

La noticia se hizo pública a partir de lo expuesto por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que notificó que dos lanchas iraníes abrieron fuego sin previo aviso este sábado. La situación revive las tensiones en la región y da cuenta de la frágil tregua que hay en Oriente Medio.

El petrolero que recibió los disparos estaba ubicado a 37 kilómetros al noreste de Omán y el fuego se produjo sin mediar advertencia. La buena noticia fue que tanto la embarcación como su tripulación no sufrieron daños.

No hay libre circulación de barcos por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Según UKMTO, el capitán del petrolero notificó que su barco fue interceptado de manera repentina por dos embarcaciones iraníes armadas que directamente dispararon contra el casco.

El estrecho de Ormuz: “abierto”, pero cerrado

Parece absurdo el desarrollo de la guerra en Medio Oriente respecto de los anuncios que se hacen y luego se violan o no se cumplen. Ya sucedió días atrás el festejado anuncio de tregua que no se respetó y este sábado se violó el punto en común que habían planteado Estados Unidos e Irán respecto de la reapertura del estrecho de Ormuz.

Es que hace tan solo horas, Washington y Teherán habían celebrado que por el estrecho de Ormuz podrían empezar a navegar barcos de diferentes banderas con total libertad, al menos hasta que durase la nueva tregua establecida entre Israel y el Líbano de 10 días, efectiva desde el jueves pasado por la noche.

Empero, Estados Unidos sostuvo que su presencia en Medio Oriente no iba a desaparecer y que mantendría el bloqueo a puertos y barcos iraníes, y como respuesta, la nación persa anunció este sábado que mantendrá un “control estricto” en Ormuz: “El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, fueron las palabras elegidas por el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari.

Lo antes descrito viene a romper con las condiciones pretendidas por la Administración de Donald Trump, de que el estrecho de Ormuz se mantuviese libre de paso para cualquier embarcación, lo que supondría un quiebre -nuevamente- de la tregua planteada entre EE.UU. e Irán, un capítulo más de esta guerra.