Marcha en Irán en apoyo a Mojtaba Jamenei. Foto: EFE

A través de un comunicado, con la firma del líder supremo, Mojtaba Jamenei, Irán advirtió que su armada está lista para derrotar a las fuerzas estadounidenses, en medio de la disputa entre ambos países por el estrecho de Ormuz.

En el escrito se afirmó que la “valiente armada” de Irán está “lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.

Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Foto: EFE

En un mensaje con motivo del aniversario de la creación del ejército iraní, elogió los ataques con drones de Irán que tuvieron como objetivo a Israel y los intereses estadounidenses en toda la región durante la guerra.

La otra advertencia de Irán

Los dichos de Mojtaba Jamenei se suman a las palabras del viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saed Khatibzadeh, quien sostuvo que Estados Unidos “no puede imponer su voluntad” y bloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz y amenaza la seguridad de otros países. Foto: Grok.

“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”, señaló el funcionario.

En esa misma línea, marcó que no hay fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente, dijo “tuitea y habla mucho”.