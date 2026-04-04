La ciudad de Sudamérica que tiene una de las mejores calles del mundo. Foto: redes

Historia, cultura y vida cotidiana son tres factores que reúnen las calles más impactantes del mundo. Y Argentina no se queda atrás. Según un ranking elaborado por The Telegraph que reúne veinte recorridos considerados imperdibles para cualquier viajero, hay un rincón en Buenos Aires que impresiona al mundo. Es una de las pocas representantes de Sudamérica dentro de una selección dominada por ciudades de Europa y Asia.

El listado, realizado por el periodista especializado en viajes Chris Moss, puso el foco en espacios que funcionan como verdaderos escenarios urbanos vivos: lugares donde conviven arquitectura, gastronomía y movimiento constante. Según explicó, son calles que transforman una simple caminata en una experiencia en sí misma, combinando historia con propuestas para disfrutar en el día a día.

Buenos Aires, la única ciudad de Sudamérica que ingresó al ranking de las mejores calles del mundo

Dentro del ranking, la Avenida de Mayo se ubica en el sexto lugar. Inaugurada a fines del siglo XIX, conecta dos puntos clave de la ciudad: la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional. Su diseño tomó como referencia los grandes bulevares parisinos impulsados por Haussmann, lo que le dio a Buenos Aires un aire moderno y europeo en plena expansión urbana.

Avenida de Mayo, Buenos Aires. Foto: GCBA.

A lo largo de su recorrido se destacan edificios emblemáticos como el Café Tortoni, el Palacio Barolo y el histórico Cabildo, que convierten a esta avenida en un verdadero corredor cultural. Además, su apertura estuvo vinculada a transformaciones urbanas importantes, en parte impulsadas por la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias tras la epidemia de fiebre amarilla.

Con el paso del tiempo, se consolidó como un eje clave en la vida política y social de la ciudad. Hoy, declarada Lugar Histórico Nacional, sigue siendo un punto de encuentro y una de las arterias más representativas del turismo en Buenos Aires.

Café Tortoni Foto: Instagram @grancafetortoni

Las mejores rutas urbanas están en Europa y Asia

La selección refleja una fuerte presencia de destinos europeos y asiáticos. Entre las calles más destacadas aparecen Strand en Londres, el Camino del Filósofo en Kioto y los Campos Elíseos en París, todas reconocidas por su valor histórico y su atractivo cultural.

En el caso de Londres, Strand conecta puntos estratégicos como Trafalgar Square y Fleet Street, y se caracteriza por su oferta cultural y gastronómica. En Japón, el Camino del Filósofo ofrece una experiencia más tranquila, vinculada a la contemplación y la tradición.

Bar Iberia en la mítica Avenida de Mayo

También forman parte de la lista calles como Stroget en Copenhague, Khao San Road en Bangkok y Zhongshan Road en Shanghái, cada una reflejando la identidad y el ritmo propio de su ciudad.

Destinos obligatorios: las calles icónicas que debes recorrer sí o sí a pie

El ranking incluye además otras avenidas icónicas como Broadway en Nueva York, Sunset Boulevard en Los Ángeles, Gran Vía en Madrid y el Malecón en La Habana. Todas comparten un rasgo en común: su capacidad de condensar lo mejor de cada ciudad en un solo recorrido.

Más allá del orden, la selección funciona como una guía para descubrir destinos urbanos desde sus calles más representativas. Son espacios donde la arquitectura, la historia y la vida diaria se cruzan, ofreciendo experiencias que van mucho más allá de lo turístico.