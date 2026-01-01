Tragedia en Córdoba: una niña de 9 años murió ahogada en un jacuzzi de hotel horas antes de Año Nuevo

La nena fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente falleció. El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de Oncativo.

Hotel de Córdoba donde murió una nena de 9 años. Foto: Booking

Una niña de 9 años murió ahogada en un jacuzzi en un hotel de Córdoba horas antes de Año Nuevo.

El trágico hecho ocurrió en Oncativo cuando a las 20.10 se alertó al personal médico por una menor que se encontraba en el jacuzzi del lugar y se ahogó.

Jacuzzi Foto: NA

De manera inmediata se creó un cordón sanitario de emergencia donde la niña fue derivada al clínica Gatti, lugar en el que le realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos, hasta que los médicos confirmaron su fallecimiento.

El parte policial indica que la nena se encontraba en el hotel con sus papás, de 40 y 39 años, para celebrar Año Nuevo.

La Justicia investiga el caso, el cual fue caratulado como muerte de etiología dudosa.