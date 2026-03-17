El hito sudamericano en Brasil Foto: Foto generada con IA

Sudamérica alberga grandes obras de infraestructura, pero pocas han alcanzado el impacto, la magnitud y el reconocimiento internacional del Puente Río‑Niterói, ubicado en Brasil. Esta colosal estructura no solo deslumbra por su tamaño, sino también por su contribución al desarrollo urbano, económico y social de una de las regiones más emblemáticas del continente. Con más de 13 kilómetros de extensión, es considerado el puente más largo de Sudamérica, y su historia está íntimamente ligada al crecimiento de Río de Janeiro y al avance de la ingeniería latinoamericana.

¿Dónde queda el puente más largo de Sudamérica?

El Puente Río‑Niterói, oficialmente llamado Puente Presidente Costa e Silva, se encuentra en el estado de Río de Janeiro, Brasil, atravesando la emblemática Bahía de Guanabara. Su función principal es conectar dos ciudades clave: Río de Janeiro, uno de los destinos más turísticos y reconocidos del país, y Niterói, una ciudad estratégica cuyo crecimiento se potenció a partir de la construcción de esta megaobra.

El puente forma parte de la autopista BR‑101, una de las rutas más importantes del país, y es considerado un eje crucial para el transporte terrestre y aéreo, ya que facilita el acceso a los aeropuertos Santos Dumont y Galeão, ubicados en la misma bahía.

Además de su relevancia funcional, también se ha convertido en una atracción turística. Desde distintos puntos de observación, miles de visitantes disfrutan vistas panorámicas del paisaje carioca y del ambiente marítimo de la bahía.

Puente en Brasil Foto: Wikipedia

¿Cuántos kilómetros tiene exactamente el puente más largo de la región?

La longitud del Puente Río‑Niterói depende ligeramente de la fuente consultada, pero todas coinciden en que supera los 13 kilómetros, lo que lo posiciona como el más extenso de Sudamérica.

Según datos de La República y Wikipedia, el puente mide 13,29 kilómetros , de los cuales 8,83 km atraviesan el mar.

Otras fuentes periodísticas como Canal 26 y W Radio fijan su extensión en 13,2 kilómetros , destacándolo como el puente de hormigón armado más largo del hemisferio sur.

El Destape también confirma una medida cercana: 13,290 kilómetros, reforzando su estatus continental.

Independientemente de la cifra exacta, lo cierto es que esta estructura colosal es un pilar fundamental de la movilidad en Brasil, soportando un flujo diario que supera los 140.000 vehículos.

Río de Janeiro y Niterói: las dos ciudades conectadas por esta megaobra

Antes de la existencia del puente, trasladarse entre Río de Janeiro y Niterói por tierra implicaba un recorrido que superaba los 100 kilómetros, atravesando rutas lentas y poco eficientes. Este enorme obstáculo motivó la necesidad de un enlace directo, cuyo proyecto comenzó a gestarse en el siglo XIX y finalmente se materializó en pleno auge del modernismo brasileño.

La construcción del puente inició en 1969 y culminó con su inauguración el 4 de marzo de 1974. Desde entonces, transformó la dinámica metropolitana de la región, impulsó el comercio, redujo tiempos de traslado y permitió una integración urbana sin precedentes.

Un impacto que trasciende lo arquitectónico

La conexión entre ambas ciudades fortaleció no solo sus economías, sino también su intercambio cultural y turístico. Río de Janeiro, con su vibrante identidad carioca, y Niterói, con su creciente desarrollo urbano, encontraron en este puente una vía esencial para su expansión y modernización.

Además, su infraestructura, que está basada en vigas cajón de acero y concreto, permitió construir un tramo central de 300 metros con una altura de 72 metros, lo que facilita el paso de embarcaciones de gran porte por la bahía.

Impactante obra de ingeniería Foto: Wikipedia

Una obra que sigue siendo un símbolo del progreso sudamericano

A pesar de haber sido inaugurado hace más de medio siglo, el Puente Río‑Niterói continúa siendo un ícono de ingeniería, un referente de conectividad regional y una pieza indispensable del sistema de transporte brasileño. Su magnitud, su historia y su capacidad para unir dos grandes polos urbanos lo convierten en una de las obras más impresionantes jamás construidas en Sudamérica.

Si alguna vez visitas Río de Janeiro, contemplar esta megaestructura —ya sea desde el mar, desde la costa o cruzándola— es una experiencia que permite apreciar todo el ingenio, la ambición y la visión que hicieron posible este hito monumental.