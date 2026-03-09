El nivel del mar es más alto de lo estimado:

Advierten que nivel del mar es más alto de lo estimado. Foto: Freepik

Un estudio publicado en Nature revela que el nivel del mar en las costas del planeta es hasta un metro más alto de lo estimado previamente en amplias regiones, especialmente en el Índico, el Pacífico y el sudeste asiático. Esta corrección cambia por completo la percepción del riesgo de inundaciones costeras asociadas al calentamiento global.

Hasta ahora, los cálculos se basaban en modelos geoides que representaban la superficie del océano en calma, considerando factores como la gravedad y la rotación terrestre. Sin embargo, estos modelos dejaban fuera elementos como mareas, tormentas, corrientes y salinidad, lo que generaba una subestimación sistemática.

El hallazgo en el delta del Mekong

El investigador Philip Minderhoud, de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), comenzó a cuestionar las mediciones hace una década, al observar que en el delta del Mekong (Vietnam) el nivel del agua superficial ya estaba a decímetros de la tierra, mucho antes de lo previsto.

Junto a Katharina Seeger, revisó 385 estudios científicos sobre el nivel del mar y descubrió que más del 90 % se basaban únicamente en modelos geoides. Al incorporar mediciones directas y datos satelitales, comprobaron que las aguas costeras están, de media, 25 a 27 centímetros por encima de lo estimado, y en algunas zonas hasta dos metros más altas.

Impacto en poblaciones costeras

Las nuevas estimaciones implican que:

132 millones de personas podrían quedar bajo el nivel del mar con una subida de un metro, un 68 % más de lo calculado previamente.

Un 37 % más de superficie costera estaría expuesta a inundaciones.

Actualmente, 80 millones de personas ya viven bajo el nivel del mar, y otras 50 millones están en riesgo, especialmente en regiones del sur global.

Opiniones de expertos

Matt Palmer (Universidad de Bristol) considera que este trabajo revela una subestimación generalizada de los impactos de las inundaciones costeras.

Andrew Shepherd (Universidad de Northumbria) advierte que las comunidades del sur más expuesto ya enfrentan el desafío sin defensas marinas, y lo que hacen hoy podría servir de ejemplo para el resto del mundo.

Adaptación y resiliencia

El estudio refuerza la necesidad de programas de adaptación costera más ambiciosos, que incluyan:

Construcción de defensas marinas.

Planificación urbana resiliente.

Restauración de ecosistemas como manglares y humedales.

Monitoreo constante con datos satelitales de alta precisión.

El hallazgo de que el nivel del mar es más alto de lo que se pensaba obliga a replantear las políticas de adaptación climática. Los impactos de las inundaciones costeras podrían llegar antes y con mayor intensidad de lo previsto, afectando a millones de personas en todo el mundo. La investigación marca un punto de inflexión: el riesgo es mayor y la urgencia de actuar es inmediata.