El Reino Unido preocupado por la soberanía en las Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

Desde 1986 no se registraba un ataque directo contra una base militar del Reino Unido, hasta que hace pocas semanas Irán golpeó la instalación británica de RAF Akrotiri, ubicada en la isla de Chipre. Este hecho, ocurrido en plena escalada militar en Medio Oriente, encendió las alarmas en Londres, debido no solo a la agresión en sí, sino al valor estratégico que este territorio de ultramar representa para la Corona en el tablero geopolítico global.

La base de Akrotiri es uno de los puntos neurálgicos desde los que el Reino Unido proyecta poder en la región, participa en operaciones de vigilancia y mantiene presencia en un área donde confluyen intereses de potencias como Rusia, Estados Unidos e Irán. Que este enclave fuera blanco de un ataque marcó un precedente que los estrategas británicos no pasan por alto.

A partir de este evento, y en un contexto de creciente rivalidad internacional, especialmente con Rusia y China, Londres adoptó un enfoque de vigilancia reforzada sobre todos sus territorios de ultramar. Esto incluye no sólo los enclaves mediterráneos y bases en el Golfo, sino también una región históricamente sensible: las Islas Malvinas.

El territorio de ultramar de las Islas Malvinas para el Reino Unido. Foto: NA.

El Reino Unido y su preocupación renovada por las Islas Malvinas

Para el Reino Unido, los territorios en el Atlántico Sur poseen un valor estratégico fundamental. Desde su perspectiva, las Malvinas actúan como un punto de apoyo clave para:

la proyección militar en el Atlántico Sur

la vigilancia marítima y aérea

el control de rutas de pesca y recursos naturales

la influencia británica en la Antártida

Por eso, cualquier movimiento político o diplomático en torno a la región es observado con suma atención en Londres, más aún en tiempos donde la seguridad nacional se ve constantemente tensionada.

Una de las grandes incógnitas internas gira en torno a cómo Keir Starmer, actual primer ministro, respondería ante una posible amenaza o escalada vinculada a las islas. Su liderazgo se encuentra bajo la presión de un escenario internacional volátil y, al mismo tiempo, de tensiones con uno de los aliados históricos de Gran Bretaña: Estados Unidos.

Un vínculo con EEUU en uno de sus momentos más fríos

En los últimos meses, Washington ha expresado fuertes críticas hacia Londres por su resistencia a colaborar de manera más activa en las operaciones contra Irán y en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más delicados del comercio naval mundial. Esta frialdad diplomática afecta directamente el cálculo británico respecto de la defensa de las Malvinas, que tradicionalmente contó con el respaldo estadounidense.

Pero la ecuación podría tornarse aún más compleja para el Reino Unido ante el creciente acercamiento de la Argentina a Estados Unidos. Si Washington decidiera revisar su posición histórica y mostrarse más receptivo a los intereses argentinos sobre las islas, Londres podría encontrarse en un escenario diplomático adverso: menos apoyo externo, más tensiones internas y un entorno geopolítico cada vez más impredecible.

La relación entre Donald Trump y Keir Starmer no estaría atravesando el mejor momento diplomático.

Un conflicto latente desde 1982 que vuelve a entrar en agenda

Las Malvinas, reclamadas por la Argentina desde hace casi dos siglos, protagonizaron en 1982 un enfrentamiento bélico que marcó a fuego la relación bilateral. Aunque el conflicto armado terminó hace más de cuatro décadas, la disputa continúa abierta en organismos internacionales y en la diplomacia cotidiana.

Hoy, el fantasma de ese conflicto reaparece entre las preocupaciones británicas. No porque exista un riesgo inminente de escalada militar, sino porque el tablero global se está reconfigurando y, con él, las alianzas y prioridades de las grandes potencias.

La combinación de un ataque reciente a una base británica, tensiones con potencias rivales, un vínculo debilitado con Estados Unidos y la posibilidad de un reposicionamiento diplomático sobre las Malvinas construye un escenario donde Londres se ve obligado a mirar nuevamente al Atlántico Sur con más atención que en décadas.

La discusión sobre la soberanía del archipiélago vuelve a ganar espacio, esta vez impulsada no solo por la histórica disputa bilateral con Argentina, sino por un entorno internacional que cambia aceleradamente y que podría alterar los apoyos y equilibrios que el Reino Unido consideraba asegurados.