El Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei. Foto: X/@Osint613

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, dejó en claro este lunes que la propuesta de paz de su país no es “desmesurada”, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la rechazara.

“La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada”, planteó Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán.

Al mismo tiempo, consideró que las demandas de Irán son “razonables y responsables” y que buscan defender los intereses de la nación persa, y allí se preguntó acerca de si era excesivo o no que se reclame por la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero y el fin de la guerra en el Líbano.

Irán quiere controlar el estrecho de Ormuz para “garantizar” una navegación segura

En su comparecencia, el diplomático también planteó que las intenciones de Irán respecto de mantener el control en el estrecho de Ormuz tienen que ver con una idea de garantizar una navegación segura por este estratégico paso marítimo.

“Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista (por Israel), y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales”, manifestó.

Donald Trump tildó de "inaceptable" la nueva propuesta de paz de Irán. Foto: REUTERS

Las palabras de Bagaei se dan luego de que Trump rechazara la nueva propuesta iraní y tildara a la misma como inaceptable: “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el mandatario republicano en su red social Truth Social.

Irán no cede en las negociaciones de tregua

Entre las condiciones que Trump consideró inaceptables figuran los pedidos de Irán para que Washington pague reparaciones de guerra, reconozca la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, que se levanten las sanciones contra ellos y que se liberen los activos de la nación persa bloqueados en terceros países.

Al mismo tiempo, también Teherán rechazó una propuesta de Washington y la tildaron de “unilateral e irracional”, aunque no trascendió el contenido de esa propuesta.

Continúa la conflictividad por el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

De todos modos, la televisión iraní fue contundente al criticar la propuesta estadounidense y la consideró “una rendición ante las exigencias excesivas de Trump”.

En las últimas semanas, Irán insiste en que busca un acuerdo por fases, con la primera de ellas centrada en la declaración de paz y el fin del bloqueo mutuo de Ormuz, y que queden para más tarde las discusiones sobre el programa nuclear iraní, posición que EEUU no estaría de acuerdo en aceptar.