Nacionalidad española sin límite de tiempo.

Luego del cierre de la Ley de Memoria Democrática (conocida como Ley de Nietos), continúa vigente una vía alternativa para acceder a la nacionalidad española, regulada por el Código Civil de España y sin límite temporal.

El trámite ya puede realizarse en el Consulado General de España en Buenos Aires, con formulario habilitado, cita previa obligatoria y requisitos específicos según cada situación legal.

Esta opción está dirigida a hijos de ciudadanos españoles, tanto menores como mayores de edad, así como a otros casos contemplados por la normativa vigente.

El trámite de la nacionalidad española puede realizarse en el Consulado General de España en Buenos Aires. Foto: X/Grok.

El procedimiento es presencial, personal y gratuito, se realiza dentro de la demarcación consular de Buenos Aires y seguirá disponible durante 2026, incluso después del cierre definitivo de la Ley de Nietos.

Además, se habilitó un servicio exclusivo de WhatsApp sobre nacionalidad española en Argentina, que brinda alertas de último momento, actualizaciones sobre criterios consulares y recordatorios clave para evitar errores frecuentes en el trámite.

¿Cómo funciona el nuevo formulario para tramitar la nacionalidad española sin plazos?

El trámite comienza con la solicitud de una cita previa a través del sistema online del Consulado General de España, utilizando el nuevo formulario habilitado para la nacionalidad española. La atención es exclusivamente con turno y cada solicitante (incluidos los menores de edad) debe contar con una cita asignada a su nombre.

El sistema se encuentra disponible en la sección “Trámites online – Nacionalidad española” y dirige a un formulario específico para solicitudes realizadas por el Código Civil. Durante la carga, el solicitante debe confirmar de manera expresa que su pedido no se encuadra en la Ley de Memoria Democrática, ya finalizada.

El procedimiento es presencial, personal y gratuito, se realiza dentro de la demarcación consular de Buenos Aires. Foto: X/Grok.

El formulario consulta si el padre o la madre poseen nacionalidad española y si ese trámite fue realizado en el mismo consulado, además de requerir una declaración sobre la tenencia de toda la documentación obligatoria.

También se debe acreditar que el domicilio declarado en el DNI argentino corresponde a la demarcación consular de Buenos Aires. Este requisito es clave, ya que residir fuera de la jurisdicción puede invalidar la solicitud o derivar en su rechazo.

Una vez completados los datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, tipo y número de DNI y correo electrónico), el sistema genera un Identificador Único de Trámite (IDU). Ese código será la referencia del expediente y debe conservarse, ya que el Consulado envía por correo electrónico las instrucciones para continuar el proceso.

¿Qué requisitos debes cumplir para tramitar la nacionalidad española sin plazos?

Los requisitos varían según el encuadre legal, pero hay condiciones comunes:

DNI argentino vigente

Domicilio dentro de la demarcación consular

Presentación de toda la documentación en original y copia

*La falta de algún requisito puede derivar en la pérdida de la cita*.

La atención es exclusivamente con turno y cada solicitante debe contar con una cita asignada a su nombre. Foto: X/Grok.

Cuando el progenitor español nació en España, se exige una partida literal de nacimiento española actualizada (emitida, en general, dentro de los últimos dos años) y un certificado de la Cámara Nacional Electoral que acredite si se naturalizó argentino. Si el progenitor murió, debe sumarse la partida literal de defunción.

Si el progenitor español nació fuera de España, se requiere su partida literal de nacimiento española emitida por el Registro Civil correspondiente. Cuando esa inscripción consta en el propio consulado de Buenos Aires, puede no exigirse nuevamente, aunque se recomienda presentarla si se dispone de ella.

En los casos de hijos de personas que están tramitando la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, se solicita la partida de nacimiento local del padre o madre, copia del anexo presentado en ese expediente y, si se conoce, el número de IDU del trámite del progenitor.