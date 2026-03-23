Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su administración mantiene contactos con Irán en busca de un posible acuerdo y aseguró que existe una “posibilidad real” de avanzar hacia una resolución del conflicto entre ambos países.

Las declaraciones fueron realizadas en el aeropuerto de Palm Beach, en el estado de Florida, donde el mandatario se refirió a la intensidad de los diálogos recientes: “Tuvimos conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Ellos llamaron, yo no fui”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

En ese sentido, Trump calificó el estado actual de las negociaciones como positivo y expresó: “Lo único que digo es que estamos ante una posibilidad real de llegar a un acuerdo”. Además, sostuvo que, de continuar en esta dirección, el conflicto podría resolverse: las conversaciones son “perfectas” hasta ahora y que, “si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto”.

Estados Unidos vs Irán: contactos en marcha y posibles reuniones

El mandatario estadounidense aseguró que Irán también muestra interés en alcanzar un entendimiento. “Muchas ganas de llegar a un acuerdo”, afirmó, al tiempo que anticipó nuevas comunicaciones entre ambas partes y la posibilidad de un encuentro cara a cara: “muy pronto” podría realizarse una cumbre bilateral.

Según explicó, las negociaciones están siendo llevadas adelante por enviados de su confianza, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes habrían mantenido contactos con un dirigente iraní al que describió como “respetado”, aunque aclaró que no se trata del líder supremo ni de Mojtaba Jamenei.

Trump también remarcó que el interlocutor pertenece a los niveles más altos del poder en Irán, aunque evitó dar detalles sobre su identidad: “No lo olviden: aniquilamos a la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder”, añadió.