Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump consideró este domingo “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el presidente estadounidense en su red social Truth Social.

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EEUU para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Qatar.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.

Afirman que la respuesta de Irán incluye el manejo iraní de Ormuz

Según reportó la agencia Tasnim, la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si el país norteamericano cumple con algunos “compromisos”.

Fuentes diplomáticas explicaron a esta agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos “compromisos” no especificados por parte de EEUU.

Irán quiere retomar el control del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en Líbano, algo que es una “línea roja” para Teherán según la fuente contactada por Tasnim, donde se lee que Teherán propone que la guerra se termine inmediatamente después de que se anuncie el acuerdo, con un periodo de 30 días posteriores durante los cuales acabar de negociar el posible pacto.

Nuevas amenazas de Donald Trump a Irán

Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva “golpeteando” casi medio siglo a Estados Unidos pero “no se reirá más” de su país.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Trump insistió en una entrevista grabada durante la semana y divulgada este domingo por el programa Full Measure en que Irán fue “derrotado” pero “eso no significa que estén acabados”, y amenazó con atacar más “objetivos”.