Ataques contra Teherán, la capital de Irán. Foto: via REUTERS

Algunas zonas de Teherán se quedaron sin energía eléctrica por los daños causados tras un bombardeo contra el sistema que abastece a la capital iraní, informó el ministerio de Energía de Irán.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, la cartera indicó que “tras los ataques contra las instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán y en algunas zonas de la ciudad de Teherán y la provincia de Alborz, se interrumpió el suministro eléctrico en estas áreas”, al tiempo que señaló que se comenzaron trabajos para restablecer el servicio.

Ataques contra Teherán, la capital de Irán. Foto: via REUTERS

Por su parte, el viceministro iraní de Energía, Mostafa Rajabi Mashhadi, dijo que se activaron varias subestaciones de transmisión eléctrica y el suministro eléctrico en Teherán y Karaj se restablecerá con el correr de las horas.

La agencia Fars señaló que el apagón estuvo causado por los daños recibidos por una torre de alta tensión en la provincia de Alborz, así como en la subestación de Dushan Tappeh, que abastecen varias zonas de Teherán.

La agencia indicó además que equipos de operarios de la industria eléctrica se desplazaron a las zonas afectadas y trabajan para restablecer el suministro eléctrico.

OIEA afirmó que la planta nuclear iraní de Jondab dejó de funcionar

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este domingo que la instalación nuclear iraní de Jondab, que no contiene material nuclear y que fue atacada por Israel y Estados Unidos, dejó de funcionar a raíz de los daños sufridos.

Según el OIEA, la planta de Jondab, que es de producción de agua pesada, “sostuvo impactos severos y no está operativa” en base a un “análisis independiente de imágenes satelitares y con conocimiento de la instalación”.

Esta planta fue una de las atacadas por Israel y Estados Unidos el pasado viernes 27 de marzo, junto con la planta de Ardakan, una instalación clave donde el mineral de uranio se transforma en torta amarilla o concentrado de uranio, un paso intermedio antes del enriquecimiento nuclear.

Jondab es un reactor de investigación de agua pesada y no contiene “material nuclear declarado”, según el OIEA. No es la primera vez que los ataques israelí-estadounidenses alcanzan centros nucleares de Irán en el mes de guerra.