Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: via REUTERS

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, le agradeció a Irak por su apoyo en la guerra contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje difundido este domingo por medios de Teherán.

Jamenei, quien se mantiene alejado de la vida pública desde su nombramiento, manifestó su gratitud a la máxima autoridad religiosa y al pueblo iraquí por su firme postura contra la agresión contra Irán, según informó la agencia de noticias Isna.

El mensaje fue dirigido al gran ayatolá Ali al-Sistani, figura destacada para millones de chiítas en Irak y en todo el mundo, quien a principios de marzo hizo un llamado a “todos los musulmanes” para que denunciaran “una guerra injusta” contra Teherán.

Mojtaba Jamenei, sucesor de su padre Ali Jamenei, asesinado el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, todavía no apareció en público, limitándose a emitir comunicados escritos.

Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Foto: EFE

Su ausencia alimentó las especulaciones sobre su paradero, e incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a cuestionar si sigue con vida.

La televisión estatal y varios funcionarios iraníes afirmaron que se está recuperando de las heridas sufridas en un ataque y emiten regularmente imágenes suyas, sin especificar la fecha.

Las únicas imágenes de Mojtaba Jamenei desde su asunción

Semanas atrás, la televisión iraní difundió por primera vez un video del ayatollah Mojtaba Jamenei. Si bien la veracidad temporal de la grabación no fue aclarada por la transmisión oficial de la república islámica, el impacto radica en que se trató de la primera imagen pública del líder desde que asumió sus funciones.

Aparición de Mojtaba Jamenei en la tv de Irán. Video: NA.

La incertidumbre sobre el destino de Jamenei se profundizó debido a la falta de certezas oficiales. Diversas versiones, que aún no han sido desmentidas por el régimen, sugieren que el líder habría sido evacuado de emergencia hacia Rusia por heridas en la pierna tras un ataque por parte de Estados Unidos e Israel en el que también causaron la muerte de su esposa e hijo.

El traslado se habría originado tras las presuntas heridas que el clérigo sufrió durante la ofensiva militar del pasado 28 de febrero.