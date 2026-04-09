El líder supremo de Irán anunció una “nueva fase” en el estrecho de Ormuz y advirtió:

Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Foto: EFE

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una “nueva fase” y advirtió que no dejará “impunes a los agresores criminales que atacaron a nuestro país”.

En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei instó también a los vecinos árabes a “mantener la posición correcta” y tomar distancia de las potencias occidentales.

“No buscamos la guerra y no la queremos”, dijo a 40 días de la muerte de su padre y predecesor en el cargo, el ayatollah Ali Jamenei, muerto en un bombardeo en el primer día del conflicto con Estados Unidos e Israel.

En tanto, el actual líder iraní señaló que “no renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto”, haciendo referencia al Líbano, donde Israel lucha contra el movimiento chiíta Hezbollah.

“Todos deben saber que, si Dios quiere, no dejaremos impunes a los agresores criminales que atacaron a nuestro país. Pediremos seguramente un resarcimiento para los heridos de esta guerra”, afirmó.

Y sumó: “La nación mantendrá vivo en su corazón la firme determinación de vengar la sangre (de su padre) y de todos aquellos que fueron asesinados en las guerras impuestas”.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: via REUTERS

Mojtaba Jamenei instó a los iraníes a salir a las calles

Según informes de otros medios internacionales, Jamenei también declaró que “llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una nueva etapa” e hizo un llamado a los manifestantes proiraníes a salir a las calles, ya que “sus voces en las plazas públicas influyen en el resultado de las negociaciones”.

En el mensaje, el ayatollah, quien aún no apareció en público desde su nombramiento, afirmó que el pueblo iraní es “la parte ganadora” de la guerra.