Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con “destruir por completo” todas las centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg de Irán si no se llega pronto a un acuerdo para levantar el bloqueo al estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario dijo esto poco después de haber afirmado que Estados Unidos mantiene conversaciones serias con Irán para poner fin a las operaciones militares.

Trump y sus intenciones sobre el petróleo de Irán. Foto: REUTERS

Del lado de Irán, se informó que el Parlamento estaba valorando la posibilidad de que ese país abandone el Tratado de No Proliferación (TNP), informó este lunes la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Antes, Trump había advertido que Estados Unidos quiere “apoderarse del petróleo en Irán” y que podría tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación petrolera del país.

En una entrevista con el Financial Times, Trump dijo que “para ser sincero, mi cosa favorita es apoderarme del petróleo en Irán”, comparándolo con Venezuela, donde Washington pretende controlar la industria petrolera “indefinidamente” tras retirar a la fuerza al presidente Nicolás Maduro en enero.

Apoderarse del petróleo iraní implicaría tomar la isla de Kharg, a través de la cual se exporta más del 90 % del petróleo de Irán, informó el Financial Times, advirtiendo que tal “asalto” corre el riesgo de aumentar las bajas y prolongar la guerra.

“Quizá tomemos la isla de Kharg, quizás no. Tenemos muchas opciones”, comentó Trump, citado por el medio.

La isla de Kharg, en Irán. Foto: Google Earth.

Enseguida, completó: “Esto también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo. Podríamos tomarla muy fácilmente”.

Las declaraciones de Trump se producen mientras intensifica el despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio y sopesa una operación militar para extraer cerca de 1.000 libras de uranio de Irán, según funcionarios estadounidenses.

También alentó a sus asesores a presionar a Irán para que acepte entregar el material como condición para poner fin a la guerra, informó The Wall Street Journal, citando a una fuente anónima familiarizada con el pensamiento de Trump.

Despliegue de tropas estadounidenses en Medio Oriente

Según informaciones, el Pentágono está desplegando hasta 10.000 tropas terrestres adicionales en la región, y el Comando Central de Estados Unidos anunció el sábado que más de 3.500 soldados, incluidos 2.500 infantes de marina, llegaron a Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

A pesar de la amenaza, Trump señaló que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán a través de “emisarios” paquistaníes estaban avanzando.

“Se podría llegar a un acuerdo bastante rápido”, señaló.

Los precios del petróleo aumentaron desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra Irán el 28 de febrero, con el crudo Brent alcanzando hasta 119,5 dólares por barril en marzo, el nivel más alto desde junio de 2022.