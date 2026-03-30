Alireza Tangsiri, el comandante iraní fallecido. Foto: X/@movielover93582

Este lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte del comandante de su Armada, el contraalmirante Alireza Tangsiri, debido a heridas que sufrió en un ataque “mientras organizaba y reforzaba las fuerzas y el escudo defensivo de las islas y costas utilizadas por los enemigos agresores”.

En la descripción de sus actividades, la Guardia Revolucionaria describió que Tangsiri “asestó duros golpes que llevaron a la destrucción de importantes instalaciones e infraestructuras del enemigo y al derribo de un caza estadounidense” durante la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Foto: EFE.

Y en ese sentido, pese al duelo y a los lamentos por su deceso, su muerte no significará que se suspendan los embistes contra los enemigos de la nación persa. “Tal como lo han demostrado en estos días los combatientes de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, que en ausencia de este valiente comandante han mantenido golpes contundentes y una dirección firme en el escenario del estrecho de Ormuz”, señaló el comunicado que informó de la muerte de Tangsiri.

Por su parte, Israel había ya comunicado el jueves pasado el asesinato de este militar catalogado como el principal responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz, situación que mantiene en vilo al mundo entero por su influencia negativa en los mercados alrededor del planeta, a causa del encarecimiento del petróleo.

Irán niega mantener negociaciones con EE.UU., aunque reconoce el intercambio de mensajes

Mientras tanto, la nación asiática vuelve a negar que mantenga negociaciones directas con los Estados Unidos, aunque sí reconoció el intercambio de mensajes mediante intermediarios como Pakistán.

“En primer lugar, no hemos tenido ninguna negociación directa con Estados Unidos hasta el momento”, manifestó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Lo que sí admitió fue el recibimiento de mensajes “a través de intermediarios sobre el interés de Estados Unidos en negociar”. Empero, calificó las propuestas ofrecidas por Washington como “demandas excesivas e irracionales”.

En ese contexto, Bagaei criticó los ataques de EE.UU. e Israel de junio del año pasado, conocidos como la guerra de los 12 días, así como también responsabilizó a Washington de ser el iniciador del actual conflicto.

“Reiterar este hecho es importante para que la opinión pública mundial no olvide que Irán, como un actor racional y responsable, entró en la vía diplomática, y que fue Estados Unidos quien, en ambas ocasiones, destruyó el proceso de negociación”, manifestó.

Y agregó: “No sé cuántos en Estados Unidos se toman en serio las afirmaciones sobre la diplomacia de ese país”.