Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

Benjamín Netanyahu afirmó que los ataques de Israel contra Irán no han concluido y que “el régimen caerá tarde o temprano”.

“La campaña no ha terminado. Hemos hecho tambalear al régimen, caerá tarde o temprano”, dijo en una intervención grabada y publicada a través de los medios de difusión de su oficina.

Mensaje de Benjamin Netanyahu en pleno conflicto en Irán. Video: REUTERS.

El líder israelí confió en “poder compartir pronto más información sobre las nuevas alianzas con países importantes de la región”.

“El régimen de los ayatolás ha gastado casi un billón de dólares a lo largo de los años en su inmenso esfuerzo por aniquilarnos”, añadió.

El ejercito israelí arremetió en Teherán durante la madrugada del sábado 28 de marzo. Foto: REUTERS

“La mayor parte del mundo ignoró las advertencias. Quiero decirles que hablé con líderes de Oriente Medio en reuniones secretas y públicas. Hablé con líderes de Europa, también con líderes de Estados Unidos, con presidentes estadounidenses (...) Algunos me dicen en privado: ‘Primer Ministro, le entendemos; tenemos miedo de decirlo, pero le entendemos’”, aseguró Netanyahu este martes.

“Muchos países recurren a nosotros y nos piden ayuda, porque saben que somos los número uno en defensa y también los número uno con nuestros ataques”, se jactó Netanyahu.

Foto de archivo del 2 de febrero de 2026 del primer ministro de Israel pronunciando un discurso en Jerusalén. Foto: EFE

La ofensiva sobre Medio Oriente

Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una guerra contra Irán que continúa hasta hoy con ataques diarios contra la República Islámica, y centenares de víctimas mortales civiles en ese país y también en el Líbano.

Durante estas semanas, Irán ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidense en la región, así como contra infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.