China vuelve a sorprender al mundo con una megaobra que redefine la forma de visitar sus paisajes montañosos: una escalera mecánica al aire libre que se extiende 1.236 metros, equivalente a ascender 88 pisos, y que permite llegar a la cima de la montaña Lingshan en apenas diez minutos. La estructura, conocida como “la escalera a las nubes”, se ha convertido rápidamente en una de las atracciones más llamativas de la provincia de Jiangxi.

Ubicada en el Área Escénica de Lingshan, esta impresionante obra recorre una montaña que alcanza cerca de 1.500 metros de altura, en una región famosa por sus 72 picos y sus paisajes cubiertos de neblina, un escenario que parece sacado de una postal. La intervención costó alrededor de 17,8 millones de dólares y demandó varios años de trabajo especializado debido a las complejas condiciones del terreno.

La escalera mecánica al aire libre más alta del mundo Foto: Gentileza Clarín

Un proyecto pensado para el turismo accesible

Uno de los objetivos centrales de esta obra es facilitar el acceso a un público mucho más amplio. Hasta hace poco, quienes deseaban alcanzar la cima de Lingshan debían preparar una caminata exigente de casi dos horas por senderos empinados. Con el nuevo sistema, tanto adultos mayores como personas con movilidad reducida pueden disfrutar sin esfuerzo del ascenso y de las vistas panorámicas que antes parecían reservadas para los más entrenados.

Este enfoque encaja con la estrategia china de impulsar el turismo inclusivo, permitiendo que millones de visitantes vivan experiencias antes limitadas por la dificultad física del entorno. La instalación se compone de tramos interconectados, cada uno con motores propios y sensores de seguridad, lo que garantiza un funcionamiento estable incluso ante las condiciones climáticas cambiantes de la montaña.

Ingeniería en armonía con el paisaje

A simple vista, la escalera mecánica serpentea como una cinta metálica suspendida sobre la ladera, integrándose con el relieve natural. Su diseño priorizó no solo la resistencia a la lluvia, la niebla y los vientos fuertes, sino también la preservación visual del entorno, minimizando el impacto estético en este espacio protegido.

Tiene 1.236 metros y equivale a 88 pisos: así es la escalera mecánica al aire libre más alta del mundo Foto: Gentileza Clarín

Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes obras, no está exenta de polémica. Diversas organizaciones ambientalistas han expresado inquietudes respecto al posible impacto en el ecosistema local y a la transformación de la experiencia tradicional del senderismo en la región. Algunos especialistas alertan que la creciente instalación de infraestructuras turísticas masivas podría modificar la relación histórica entre visitantes y naturaleza.

Un fenómeno que marca tendencia en China

La escalera de Lingshan no es un caso aislado. En otras montañas del país —como Tianyu, donde se instaló un sistema similar años atrás— estas soluciones tecnológicas están revolucionando la forma de acceder a miradores y cumbres icónicas. Cada vez más regiones adoptan este modelo que combina ingeniería, turismo masivo y accesibilidad.

Con todo, la “escalera a las nubes” ya se posiciona como una atracción imperdible para quienes visitan Jiangxi. Su combinación de innovación, impacto visual y facilidad de acceso la convierte en uno de los proyectos turísticos más llamativos de los últimos años en China.