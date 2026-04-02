Alerta en París: refuerzan la seguridad tras frustrar un atentado con bomba Foto: REUTERS

Las autoridades francesas reforzaron la seguridad en puntos sensibles de París tras frustrar un intento de atentado con explosivos dirigido contra oficinas de Bank of America. El episodio encendió las alarmas en la capital francesa y llevó a varias entidades financieras internacionales a activar protocolos preventivos.

La Policía de París informó que incrementó la vigilancia en sitios religiosos, culturales, sedes diplomáticas y áreas económicas clave, ante lo que definió como una “amenaza terrorista elevada”. Las medidas se extendieron a toda el área metropolitana, en un contexto de creciente preocupación por posibles ataques.

Alerta en París: refuerzan la seguridad tras frustrar un atentado con bomba Foto: REUTERS

El caso también tuvo impacto en el sector corporativo. Bancos como Goldman Sachs y Citigroup permitieron a sus empleados en Francia y Alemania trabajar de forma remota como medida de precaución.

Quiénes son los sospechosos del intento de atentado en París

La fiscalía antiterrorista de Francia confirmó que cuatro personas fueron imputadas por su presunta participación en el plan: tres adolescentes y un adulto. Según la investigación, el adulto habría reclutado a los menores y les habría pagado entre 500 y 1.000 euros para colocar el artefacto explosivo y filmar la acción. Todos los acusados permanecen en prisión preventiva y niegan haber tenido intenciones terroristas.

El dispositivo incautado fue descrito como uno de los más potentes de su tipo detectados hasta ahora en Francia. Consistía en un bidón de cinco litros de combustible adherido a una carga pirotécnica de gran tamaño, lo que lo convertía en un artefacto de alto riesgo.

Las autoridades lograron desactivar el explosivo antes de que pudiera ser utilizado, evitando así un posible ataque en una zona sensible de París. Por su parte, la policía investiga una posible conexión con un grupo identificado como HAYI, al que se vincula con posiciones proiraníes. Este grupo habría difundido previamente un video mencionando la sede de Bank of America en París como objetivo.

No obstante, los fiscales aclararon que, por el momento, no hay pruebas concluyentes que confirmen ese vínculo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la labor de las fuerzas de seguridad y aseguró que el país se mantiene en estado de máxima vigilancia.

Alerta en París: refuerzan la seguridad tras frustrar un atentado con bomba Foto: REUTERS

Las autoridades temen que la escalada del conflicto internacional que involucra a Irán —tras enfrentamientos con Estados Unidos e Israel a fines de febrero— pueda incentivar ataques en territorio europeo. Francia aún tiene muy presente el impacto de los atentados terroristas de 2015, que dejaron 147 muertos en distintos ataques y marcaron un antes y un después en su política de seguridad.

El intento de atentado frustrado refuerza la preocupación sobre la seguridad en Europa y la posibilidad de nuevas amenazas inspiradas en conflictos internacionales. Mientras avanza la investigación, Francia redobla los controles y busca evitar que episodios de este tipo vuelvan a poner en riesgo a la población, en un contexto global cada vez más tenso e imprevisible.