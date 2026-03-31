Trump amenaza a Francia por ser “poco colaborativa” en la guerra con Irán:

Trump dice que Francia y Emmanuel Macron no colaboran con la guerra en Irán. Foto: Reuters.

En lo que parece un efecto contagio por parte de los países europeos, a partir de la decisión de España de no ceder su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos que se dirigen hacia Irán, Italia y Francia adoptan similares medidas que marcan tensiones con la Administración de Donald Trump.

En efecto, fue el propio presidente republicano quien mencionó que Francia no estaría colaborando con Washington y bloquearía el paso de las aeronaves estadounidenses por el cielo del país galo, situación que definió como “muy poco colaborativa” y lanzó una amenaza al respecto.

Donald Trump y su postura amenazante contra Francia. Foto: REUTERS

EE.UU. “recordará” que Francia no le permite sobrevolar su espacio aéreo

Trump advirtió que París “recordará” este hecho de no permitirle a Washington transportar armas y suministros en aviones a través de su cielo.

“Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al ‘Carnicero de Irán’, quien ha sido eliminado con éxito!”, describió Trump a través de su red Truth Social.

Y agregó efusivamente: “¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!”.

Asimismo, Trump les pidió a los países aliados que no ayudaron a su país en la ofensiva contra Irán que actúen con “coraje” y “tomen” el estrecho de Ormuz, ya que “lo más complicado ya está hecho”.

Trump se refirió a la situación del bloqueo del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

“Vayan por su petróleo”, insistió el mandatario de 79 años que transita su segundo mandato al frente de los Estados Unidos.

Y luego, en un hipotético escenario en el cual ya EE.UU. no forme más parte de la guerra, Trump lanzó otra amenaza contra los aliados: “(El resto de los países) tienen que aprender a luchar solos. Estados Unidos no va a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros”.

En este mismo contexto, este lunes la Casa Blanca respondió a España haciéndole saber que no necesita de su ayuda ni la de ningún otro país para llevar a cabo su operación militar en Irán.