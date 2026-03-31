Trump amenaza a Francia por ser “poco colaborativa” en la guerra con Irán: “EE.UU. lo recordará”
La negativa de España a permitir el uso de su espacio aéreo por parte de vuelos militares de Estados Unidos rumbo a Irán parece haber generado un efecto dominó en Europa, con Francia e Italia adoptando posturas similares que profundizan las tensiones con la administración de Donald Trump.
En lo que parece un efecto contagio por parte de los países europeos, a partir de la decisión de España de no ceder su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos que se dirigen hacia Irán, Italia y Francia adoptan similares medidas que marcan tensiones con la Administración de Donald Trump.
En efecto, fue el propio presidente republicano quien mencionó que Francia no estaría colaborando con Washington y bloquearía el paso de las aeronaves estadounidenses por el cielo del país galo, situación que definió como “muy poco colaborativa” y lanzó una amenaza al respecto.
EE.UU. “recordará” que Francia no le permite sobrevolar su espacio aéreo
Trump advirtió que París “recordará” este hecho de no permitirle a Washington transportar armas y suministros en aviones a través de su cielo.
“Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al ‘Carnicero de Irán’, quien ha sido eliminado con éxito!”, describió Trump a través de su red Truth Social.
Y agregó efusivamente: “¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!”.
Asimismo, Trump les pidió a los países aliados que no ayudaron a su país en la ofensiva contra Irán que actúen con “coraje” y “tomen” el estrecho de Ormuz, ya que “lo más complicado ya está hecho”.
“Vayan por su petróleo”, insistió el mandatario de 79 años que transita su segundo mandato al frente de los Estados Unidos.
Y luego, en un hipotético escenario en el cual ya EE.UU. no forme más parte de la guerra, Trump lanzó otra amenaza contra los aliados: “(El resto de los países) tienen que aprender a luchar solos. Estados Unidos no va a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros”.
En este mismo contexto, este lunes la Casa Blanca respondió a España haciéndole saber que no necesita de su ayuda ni la de ningún otro país para llevar a cabo su operación militar en Irán.