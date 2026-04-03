Randy George Foto: EFE

En un movimiento que sorprendió tanto al ámbito militar como al político, el gobierno de Donald Trump ordenó el retiro inmediato del jefe del Ejército de Estados Unidos, el general Randy George, en medio de la escalada militar contra Irán y cuando el conflicto en Medio Oriente cumple más de un mes sin una salida clara.

La decisión fue ejecutada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y representa una de las medidas más drásticas tomadas por la actual administración en el corazón del Pentágono, justo cuando Washington enfrenta una guerra externa y una creciente presión interna.

Un despido inédito en plena guerra

Según confirmaron fuentes oficiales del Departamento de Defensa, el general Randy George, quien tenía mandato hasta 2027, fue obligado a retirarse de manera inmediata. Aunque el Pentágono evitó detallar los motivos concretos, el mensaje fue claro: Trump busca un cambio total de liderazgo militar alineado con su visión estratégica.

La salida del jefe del Ejército se produce mientras Estados Unidos intensifica sus operaciones militares junto a Israel contra objetivos iraníes, en un escenario marcado por ataques cruzados, amenazas nucleares, bloqueos en el Estrecho de Ormuz y una fuerte suba del precio del petróleo a nivel global.

Tensiones internas y una “purga” en las Fuerzas Armadas

Más allá del escenario bélico, el desplazamiento de George deja al descubierto una profunda fractura entre el liderazgo civil y la cúpula militar. Medios estadounidenses y europeos coinciden en que Hegseth viene impulsando una reestructuración acelerada del Pentágono, con la salida de altos oficiales que no coinciden plenamente con la estrategia presidencial.

Un funcionario del Departamento de Defensa aseguró que el secretario busca comandantes “dispuestos a ejecutar sin reservas la doctrina de seguridad nacional del presidente”. En otras palabras: menos disenso, más obediencia política.

Randy George Foto: EFE

El contexto bélico que acelera las decisiones

La destitución ocurre en un momento extremadamente delicado. Desde fines de febrero, Estados Unidos y Israel llevan adelante una ofensiva sostenida contra Irán, que ya respondió con ataques misilísticos y amenazas de represalias “devastadoras”.

Trump, lejos de moderar su discurso, advirtió que podría intensificar los bombardeos en las próximas dos o tres semanas, incluso contra infraestructura energética clave del régimen iraní, si no se alcanza un acuerdo rápido.

La guerra, además, comienza a generar costos políticos internos: aumento del combustible, volatilidad económica y un creciente rechazo social a un conflicto prolongado sin resultados concluyentes.

¿Quién controlará ahora el Ejército estadounidense?

De manera transitoria, el mando del Ejército quedó en manos del general Christopher LaNeve, hasta que Trump designe a un reemplazante definitivo. La incógnita no es menor: el Ejército es la rama más numerosa de las Fuerzas Armadas y juega un rol clave en defensas aéreas, despliegue terrestre y logística en Medio Oriente.

Analistas advierten que este cambio de liderazgo podría alterar la planificación operativa y profundizar la percepción de inestabilidad institucional dentro del aparato militar estadounidense.

Un mensaje hacia dentro y hacia afuera

Con esta decisión, Trump envía una señal doble: hacia el interior, ratifica que no tolerará resistencias en la cadena de mando; hacia el exterior, muestra que está dispuesto a tomar medidas extremas para sostener su ofensiva bélica, aun cuando eso implique romper tradiciones históricas del Pentágono.

En un contexto global cada vez más volátil, la salida del jefe del Ejército no solo reconfigura el tablero militar estadounidense, sino que también eleva el nivel de incertidumbre sobre el rumbo de la guerra en Medio Oriente.